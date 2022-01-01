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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

25 قطعة وتمثالين.. ضبط مُعلم كويتي بحوزته قطع فرعونية بمطار سوهاج الدولي

تمثال أثري
تمثال أثري

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج القبض على مُعلم كويتي الجنسية، بمطار سوهاج الدولي؛ لحيازته كمية من القطع والتماثيل الفرعونية.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من ضباط وحدة مباحث الجمارك، بمطار سوهاج الدولي، يفيد بضبط أحد الركاب بحوزته حقيبة وبتفتيشها تبين أنها تحتوي على قطع وتماثيل فرعونية يُشتبه في أثريتها.

وبالانتقال والفحص تبين ضبط  المدعو "ه. ا. ح - 38 عامًا - كويتي الجنسية - يعمل مُعلك"، وذلك أثناء مُغادرته البلاد متوجهًا إلى دولة الكويت عبر مطار سوهاج الدولي على الرحلة رقم 714 الجزيرة، عقب تفتيشه والعثور بحوزته على حقيبة بها 25 قطعة فرعونية، يشتبه في أثريتها وقطعتي لتماثيل من العصور الوسطى.

وبمواجهة المذكور بما أسفر عنه الضبط، أفاد بأنه كان يقيم بأحد الفنادق بمنطقة عرابة أبيدوس الأثرية بمدينة البلينا جنوب المحافظة، واشترى تلك القطع من أحد البازارات داخل الفندق وأنها مجرد "أنتيكات" وليست أثارًا أصلية.

حُرّر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

الجمارك وزير الداخلية مديرية امن سوهاج مدير امن سوهاج امن سوهاج مطار سوهاج

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