نجل السيناريست وحيد حامد: والدي تلقى تهديدات بالقتل بسبب أعماله.. فيديو

قال المخرج مروان حامد، نجل الكاتب الكبير والسيناريست وحيد حامد، إن أعمال والده كانت تحمل طابع الانحياز للطبقة المتوسطة.

وأضاف "حامد"، خلال استضافته ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "الوالد من البداية منذ مسلسلات الإذاعة وكل أعماله تحمل هذا الطابع، سواء كانت تحمل نقد قوي سواء اجتماعي أو سياسي ومواجهات كثيرة مع الإرهاب والإخوان المسلمين".

وأشار: "في هذا الوقت كان التصدي لمثل هذا النوع والمواجهات يحمل مخاطرة حقيقة وكبيرة"، مؤكدا: “والدي كان لا يخاف لأنه كان يدرك أن هذا واجبه وكان يجب أن يتحمله”، مردفا: ": "كان هناك العديد من المواجهات، ولكن أكثرها كان المواجهات ضد الإرهاب والفكر المتطرف، باقي المواجهات كانت نتيجتها أشبه بالمضايقات".

وأوضح: "لا يوجد أي عمل من الأعمال الخاصة بوالدي إلا وكان ورائها ثمن كبير يتم دفعه"، لافتا: "كان هناك أعمال كثيرة دخلت في مواجهات مع القضاء، والتي كانت تستنزف الكثير من الجهد، فضلا عن التهديدات بالقتل، بالإضافة إلى أن هذه الضغوط تؤثر على صحة الإنسان ولكنه كان لديه حلم وهدف ومؤمن تماما بما كان يفعله".

