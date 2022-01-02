ما هو لغز "الأسنان الطباشيرية" للأطفال

يعاني طفل من كل خمسة أطفال من مينا أسنان طباشيرية - تظهر على شكل بقع متغيرة اللون - والتي تسبب غالبًا ألمًا شديدًا في الأسنان وتسوسًا ، وأحيانًا تؤدي إلى خراجات وقلع ومشاكل في تقويم الأسنان.



الآن ، اكتشف باحثون من مجموعة D3 (ومقرها جامعة ملبورن ، أستراليا) وجامعة تالكا في تشيلي ، الآلية التي تسبب نقص المعادن في الضرس ، وهو النوع الأكثر شيوعًا من الأسنان الطباشيرية.

أفادوا اليوم في مجلة Frontiers of Physiology أن الأضراس الطباشيرية تنشأ عندما تكون المينا ملوثة بالألبومين - وهو بروتين موجود في الدم وفي سوائل الأنسجة المحيطة بالأسنان النامية. يبدو أن العامل المحفز هو أمراض الطفولة.

يقول مايك هوبارد ، أستاذ الأبحاث بجامعة ملبورن والمؤلف الرئيسي للتقرير: "النتيجة هي نوع من" انسداد التمعدن "، والذي يتمركز بشكل كبير في المناطق الموجودة على الأسنان الفردية التي تصبح بقعًا طباشيرية في المينا".

"يسمح لنا هذا الاكتشاف بتصحيح 40 عامًا من العقيدة الطبية السنية التي ألقت باللوم على الخلايا المعيبة المكونة للمينا. وما لم تستطع هذه العقيدة تفسيره هو سبب تأثير الطباشير على سن واحد أو عدد قليل من الأسنان في فم الطفل."

"لقد أظهرنا بدلاً من ذلك أن الألبومين يتسرب أحيانًا في نقاط ضعف ، ويلتزم ببلورات المينا المعدنية ويمنع نموها. إنها ليست مشكلة على مستوى النظام ، ولكنها مشكلة محلية للغاية."

يعتقد الباحثون أن سبب تسرب الألبومين هو أمراض الأطفال الروتينية مثل الحمى. الآن يخططون لـ:

تحديد الأسباب الأساسية المحددة ، مثل العوامل البيئية أو مسببات الأمراض

قم بترقية النتائج التي توصلوا إليها لأطباء الأسنان وغيرهم من المتخصصين في صحة الأطفال والآباء ، حتى يتمكنوا جميعًا من البحث عن الأسنان الطباشيرية.

الائتمان: مجموعة D3

يقول فيدال بيريز ، طبيب أسنان الأطفال والباحث في جامعة تالكا.

هناك عدة أنواع من الأسنان الطباشيرية تعكس أسبابًا مختلفة مثل التشوهات الجينية ومشاكل التغذية.

يهتم الفريق بشكل خاص بنقص التمعدن المولي لأنه يحمل التأثير الاجتماعي والاقتصادي الأكبر. يقول فيدال: "الأضراس معرضة بشكل خاص للتلف". "يتم إخفاؤها بعيدًا في مؤخرة أفواهنا ، مع وجود أخاديد تلتقط الطعام ، ويصعب تنظيفها."



A الأسنان مع hypomineralisation شديدة هو 10 مرات أكثر عرضة لل تسوس من دون. إنه وباء صامت إلى حد كبير ، يسبب الكثير من المعاناة.

أصبح حجم المشكلة واضحًا لمايك عندما لاحظ أن فلورة إمدادات المياه المجتمعية أدت إلى انخفاض كبير ولكن غير مكتمل في تسوس الأسنان لدى الأطفال. بقيت نسبة كبيرة من الأطفال المصابين بالتسوس غير المبرر. لذلك ، أسس شبكة بحث وتعليم ، مجموعة D3 لعيوب الأسنان التنموية ، لفهم ما كان يحدث.

الفلوريد ، الذي يحمي من تسوس الأسنان في المينا الطبيعية ، له تأثير ضئيل ، إن وجد ، على الأضراس الطباشيرية ، المنتشرة في البلدان المتقدمة كما في البلدان النامية.

تمت دراسة مينا الأسنان الطباشيرية لأول مرة من قبل الباحث الطبي النمساوي (ولاحقًا الأمريكي) بيرنهارد جوتليب ، الذي أبلغ في عام 1920 عن لغز أن بعض أجزاء فقط من الأسنان تتأثر.

قال مايك: "بناءً على هذا الاختراق البحثي ، وبتوفير الموارد المناسبة ، يمكن لمجموعة D3 الآن أن تتطلع نحو استراتيجية طبية لمنع هذه المشكلة في جميع أنحاء العالم".

يقول: "يمكن لهذا السبيل الجديد من البحث أن يقضي يومًا ما على حوالي نصف تسوس الأسنان في مرحلة الطفولة ، إلى جانب تكاليفه المزعجة للأفراد والمجتمع المتضررين".