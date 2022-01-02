لقطات جديدة لسيارة BMW الفئة الثامنة تكشف مزيداً من التفاصيل.. صور

ظهرت سيارة BMW 8 Series بنسخة أولية مموهة تتجول في الأماكن العامة بشوارع مدينة ميونيخ الألمانية أثناء اختبارها وتمكنت عدسات المصورين من رصدها بعده صور نشرها موقع Motor 1 العالمي، وتعد هذه هي المرة الثانية التي تظهر فيها السيارة الجديدة، ولم تشهد تغييرات كبيرة عن الجيل السابق.

ولكن هذا لا يعني أن BMW لا تحرز تقدماً في تحديث تشكيلة الفئة الثامنة حيث تم اكتشاف أيضاً الكوبية وغران كوبيه ذات الأبواب الأربعة يرتدون القليل من التمويه، وكلهم يبدون متشابهين إلى حد كبير في المقدمة، وتمتلك سيارة الفئة الثامنة المحدثة شبكة بنفس حجم تصميم النموذج الحالي ومحاطة بمصابيح أمامية أضيق، ولا تزال الكسوة المموهة تخفي الجزء السفلي.

ستكون الاختلافات بين السيارة الكوبيه الجديدة وجران كوبيه والمكشوفة أكثر وضوحًا في الجزء الخلفي، على الرغم من أن التغييرات من النموذج الحالي تبدو طفيفة جدًا على جميع الجبهات، ولكن تشير لقطات التجسس المكشوفة الجديدة هذه إلى أن المصابيح الخلفية ستشهد إعادة تصميم بسيطة، إلى جانب تغييرات طفيفة جدًا في الزوايا الخاصة بالواجهة الخلفية.

يركز المشهد الحالي حصرياً على المظهر الخارجي لكن المجموعة السابقة من صور التجسس القابلة للتحويل أكدت أن شاشة المعلومات والترفيه المركزية الأكبر قادمة للداخل، وتشير التوقعات ان مجموعة نقل الحركة لن تشهد كثيراً من التغييرات، وذلك على الرغم من إمكانية حدوث مطبات طفيفة في القدرة الحصانية.