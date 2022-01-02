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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بعثات إلى الفضاء وتساقط هب من السماء..أبرز الظواهر الفلكية المنتظرة في 2022

الفضاء
الفضاء

يتوقع العارفون بعلم الفلك أن يكون عام 2022 «عاماً رائعاً» لتحويل عينيك إلى السماء. فبين البعثات التي ستنطلق إلى المريخ والقمر، و«زخة الشهب» والخسوف والكسوف هناك الكثير الذي يُمكن متابعته في العام الجديد.

وفيما يلي بعض الأحداث والظواهر الفضائية المنتظرة خلال عام 2022 والتي يجب متابعتها وفق ما ذكرته هيئة الإذاعة الكندية.

*زخة الشهب في يناير

وزخة (وابل) الشهب أو الانهمار النيزكي هو حدث فلكي يُلاحظ فيه عدد من الشهب المنطلقة من نقطة واحدة في السماء ليلاً، هذه الشهب تنشأ عن تيارات (نيازك) من الحطام الكوني، والنيزك يمكن أن يكون جزيئات الغبار أو شظايا من مذنب أو كويكب، حيث تدخل هذه النيازك الغلاف الجوي للأرض بسرعات عالية جداً وفي مسارات متوازية.

وستكون ذروة زخة الشهب في ليلة 3 يناير وستستمر حتى 16 يناير، وفقاً لما ذكرته نيكول مورتيلارو، عالمة الفلك الهاوية ومحررة مجلة الجمعية الملكية الفلكية الكندية.
 

أيضاً ستكون هناك زخة شهب تمتد من 14 يوليو إلى الأول من سبتمبر، تبلغ ذروتها في 11 و12 و13 أغسطس . وزخة أخرى تمتد من 19 نوفمبرإلى 24 ديسمبر تبلغ ذروتها ليلة 13 - 14 ديسمبر.

*العودة إلى القمر

كانت آخر مرة تطأ فيها قدم البشر سطح القمر منذ ما يقرب من 50 عاماً، وبالتحديد في ديسمبر 1972، لكن وكالة «ناسا» لديها خطط للعودة هذا العام، بدعم دولي من وكالة الفضاء الكندية ووكالة الفضاء الأوروبية.

ووفقاً لخطة «ناسا» سيعود البشر إلى القمر، لكن على مراحل. ومن المقرر أن تكون المرحلة الأولى هي إرسال رحلة غير مأهولة للدوران حول القمر، ومتوقع انطلاقها في وقت من ربيع هذا العام.

وستدور الكبسولة الفضائية «أوريون» حول الأرض قبل أن تتوجه إلى القمر في رحلة ستستغرق بضعة أيام، وبمجرد وصولها ستبقى في مدار القمر لعدة أيام أخرى، قبل أن تعود إلى الأرض.

وطوال هذا الوقت سيقوم المهندسون والعلماء بمراقبة أداء الكبسولة الفضائية وجمع المعلومات استعداداً للمرحلة الثانية وستكون رحلة مأهولة تدور حول القمر، ومقرر إطلاقها في مايو 2024.

كذلك يخطط الروس للتوجه إلى القمر بمركبتهم الفضائية «LUNA 25»، وهي أيضاً رحلة غير مأهولة من المقرر إطلاقها في الربيع، على أن تهبط المركبة الفضائية على المنطقة القطبية الجنوبية للقمر حيث ستجمع البيانات عن الجليد المتجمد بشكل دائم تحت السطح.

*زيارة جديدة للمريخ

تخطط روسيا ووكالة الفضاء الأوروبية لمهمة إلى الكوكب الأحمر باستخدام المركبة الفضائية «EXOMARS 2022» بحثاً عن علامات محتملة للحياة، بالإضافة إلى جمع العينات. ومن المقرر إطلاق المركبة الفضائية في 20 سبتمبر مع موعد هبوط في 10 يونيو2023.

*إطلاق مركبة فضاء شركة «سبيس إكس»

شيء آخر يجب مراقبته هو إطلاق «SN20»، سفينة الفضاء القوية من «سبيس إكس» والتي يأمل رئيسها التنفيذي إيلون ماسك أن تنقل الناس يوماً ما إلى المريخ. وكان أول إطلاق وهبوط ناجح لمركبة مشابهة مع السفينة «SN15» في مايو 2021 حيث وصلت إلى ارتفاع 10 كيلومترات.

وستحاول «SN20» إكمال دورة حول الأرض. وتم تحديد موعد إطلاقها في مارس.

*الخسوف والكسوف

في ليلة 15 - 16 مايو، سيكون هناك خسوف كلي للقمر. وفي الثامن من نوفمبر هناك خسوف كلي آخر للقمر. وفي 30 أبريل سيكون هناك كسوف جزئي للشمس. كما سيحدث كسوف جزئي آخر للشمس في 25 أكتوبر.

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