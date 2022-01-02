كيف نفرق بين دور البرد العادي والإصابة بالمتحور " أوميكرون " .. طبيب يكشف | فيديو

قال الدكتور أيمن ثروت ، مدير الراعيات المركزة بمستشفى العبور ، إن التفرقة بين نزلات البرد والاصابة بـ المتحور " أوميكرون " من خلال الأعراض تكون صعبة ، ولكن ما يلاحظ في إصابات فيروس كورونا أنها تدوم على فترة أكبر من دور البرد العادي .

وأوضح الدكتور أيمن ثروت ، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى " ، أن إصابات فيروس كورونا تتسبب في الشعور بتكسير في الجسم أكثر من المعتاد في دور البرد العادي ، موضحا : "فقدان حاصة الشم أصبحت ليست علامة للإصابة بأوميكرون لأن أكثر الحالات لا تفقد حاسة التذوق والشم " .

ولفت " ثروت " إلى أن المتحور " أوميكرون " هو الذي سيكون غالبا على أكثر الإصابات في الفترة الحالية ، معلقا : " هنعتبر أية حالة " أوميكرون حتى يتم اثبات العكس " .

وتابع : فترة حضانة المتحور أوميكرون أقل من الدلتا وبالتالي فإن فترة العزل في حالة الشعور بأعراض شديدة تكون 5 أيام فقط ، وهناخد تغذية جيدة وراحة وعزل في حالة الشعور بتعب شديد في هذه المدة .

ونصح بأهمية شرب السوائل وعدم بذل جهد كبير في حالة الشعور بالأعياء ، والسير على بروتكول بسيط في بداية العدوى .