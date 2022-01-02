شاهد.. أسد يتجول في شوارع الكويت ويثير فزع السكان|فيديو

خلال ليلة رأس السنة، أثار تجول أسد في الشوارع فزع سكان مدينة الصباحية في الكويت، مما دفع رجال البيئة للتدخل قبل وقوع كارثة.

انتشرت مقاطع فيديو مرعبة على مواقع التواصل الاجتماعي لـ أسد يتجول في شوارع الصباحية في الكويت خلال ليلة رأس السنة.

تلقت عمليات وزارة الداخلية في الكويت بلاغًا بوجود أسد تائه يتجول في شوارع مدينة الصباحية.

وبناءً عليه، توجه رجال البيئة إلى مكان الواقعة، وفقا لصحيفة “الأنباء”.

وتبين أن الأسد تمتلكه فتاة، قام والدها بالتنسيق مع رجال البيئة ومدربي الشبل من أجل السيطرة عليه وتسليمه من أجل إعادته إلى مكانه.

