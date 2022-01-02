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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الثلاثاء.. كارمن سليمان تحيي حفلا غنائيا ضمن فعاليات موسم الرياض

صدى البلد

تستعد الفنانة كارمن سليمان لإحياء حفل غنائي ضمن فعاليات حفلات موسم الرياض، بالمملكة العربية السعودية، وذلك يوم الثلاثاء الموافق  4 يناير الجاري، ويشاركها في الحفل أسماء لمنور، وسعد الفهد. 

وطرحت الفنانة كارمن سليمان، فيديو كليب "لمعلوماتك" عبر قناتها على موقع "يوتيوب" والأغنية من كلمات أحمد سرور، ألحان مصطفى جاد، وتوزيع ميكس وماستر جلال الحمداوي.

يذكر أن المطربة كارمن سليمان، قالت إنها تحب أغاني الأطفال بشكل كبير، مضيفة: "أحب أي شيء له علاقة بالأطفال سواء أفلام أو أغاني أو مسلسلات".

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كارمن سليمان تشارك متابعيها بـ إطلالة جديدة | شاهد

وأضافت كارمن سليمان في حوارها مع الإعلامية إسعاد يونس ببرنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة "دي إم سي": "صفاء ابو السعود كان لها دور كبير في أغاني الأطفال"، وتابع: "أقوم بغناء أغاني الأطفال لابني زين كثيرًا".

وتابعت كارمن سليمان: "أحب أغاني لـ صفاء أبو السعود، ولكن كنت أفضل أغاني كثيرة للمطربة عفاف راضي؛ لأن مواضيع أغاني عفاف راضي كانت رائعة".

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