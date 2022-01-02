أخطر من الدهون.. استشارى يحذر من تناول هذه المأكولات

أكد خالد الغزالى استشارى تغذية، أن أهم محاور كورس انقاص الوزن هى البعد عن تناول الحلويات بجميع صورها فضلا عن العصائر والمواد الحافظة، لافتا إلى أن السكريات والنشويات أخطر من الدهون.

ونصح خالد الغزالى ، خلال استضافته ببرنامج سفرة و طبلية والمذاع عبر فضائية صدى البلد، بتناول نصف ملعقة سكر على المشروبات والتقليل نهائيا من النشويات، لافتا إلى أن كورس البيستا لانقاص الوزن يؤدي لتخسيس من 8 : 12 كيلو فى الشهر الواحد.

وأشار خالد الغزالى ، إلى أن طبيب التغذية يعطى مريض السمنة كورس انقاص الوزن بالاضافة لمنح أفضل الطرق للمساعدة على حرق الدهون بصورة سريعة ، منوها إلى أن الكورس العلاجى لمريض السمنة يشمل تقديم كل الأكلات بنسب قليلة من الدهون والنشويات وكميات قليلة من السعرات الحرارية .

وقال خالد الغزالى، إن هناك اعتقاد خاطئ يتعلق بضرورة تناول كميات كبيرة من الطعام فى فصل الشتاء والنوم بعد ذلك مباشرة كنوع من التغلب على الشعور بالبرودة، لكن في هذا الفصل من المفترض أن يحدث العكس وحرق كميات كبيرة من الدهون.