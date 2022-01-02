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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

الجماهير تعلق على تصريحات كيروش عن أمم أفريقيا وتوجه رسالة للاعبين |شاهد

صدى البلد

 


مع استعداد منتخب مصر لبطولة الأمم الأفريقية التي تستضيفها الكاميرون، في الفترة من 9 يناير الجاري حتى 6 فبراير المقبل، صرح المدير الفني كارلوس كيروش بعض التصريحات التي لاقت استغراب البعض.


شدد البرتغالى كارلوس كيروش، المدير الفنى لمنتخب مصر، أن هدفه الأساسى مع الفراعنة خلال المرحلة المقبلة الوصول إلى كأس العالم، مشيرا إلى أن اتحاد الكرة لم يطلب منه حصد أمم أفريقيا عند التعاقد.


وقال كيروش ، إن " لخبطة " إقامة بطولة الأمم الإفريقة أو عدم إقامتها ، أثر على إعداد المنتخب ولكن المنتخب سيبذل أقصى جهد ممكن لتقديم عروض قوية بالأمم الإفريقية ، مشيرا إلى أن بطولة الأمم الإفريقية مهمة ولكن هدفه الأساسي هو الوصول إلى كأس العالم.


ورصدت عدسة "صدى البلد" آراء الجماهير المصرية حول تلك التصريحات، ورسالتهم للاعبين ودعمهم قبل السفر إلي الكاميرون لخوض البطولة وتحقيق إنجازات جديدة للمنتخب.


وفي البداية، قال محمود وليد أن منتخب مصر أعتاد على حصد أي بطولة يشارك فيها، وتعد أمم إفريقيا من أهم البطولات، ويطالب من اللاعبين أن يؤدوا أفضل ما لديهم ويقاتلوا على الفوز.


وتابع خالد محمد، أنه ضد تصريحات كيروش ويعارضه في اختيار اللاعبين، ويدعم المنتخب ويطالبه بالميدالية الذهبية أو الدخول في المربع الذهبي، ويوجه كل الدعم والمساندة للمنتخب ولاعبيه لتشريف مصر في افريقيا.


وأوضح حسام علي، أنه يهاجم قرارات وتصريحات كيروش، ويرى أن البطولة الافريقية وكأس العالم كلاهما أساسي ومطلب للجماهير المصرية، وعليه اتخاذ قرارات واضحة وتفادي اخطاء البطولة العربية.


واختتم مروان خليل، أنه يدعم منتخب مصر ويطالب بدعم المدير الفني واللاعبين والتركيز على البطولة الإفريقية، لتحقيق انجاز يذكر كعادة منتخب مصر، ويرفض تصريحات كيروش ويؤكد على أهمية البطولة لمصر.

 

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