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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بي إم دبليو BMW  تختبر الفئة الثامنة 2023 فيس ليفت في شوارع ميونخ

الفئة الثامنة موديل
الفئة الثامنة موديل 2023 من بي إم دبليو

أعلنت الشركة البافارية بي إم دبليو BMW  من الوصول إلى التجهيزات النهائية للسيارة الفئة الثامنة فيس ليفت الجديدة ، والتى بالفعل ظهرت مؤخراً أثناء اختبارها في شوارع ميونخ بتحديثات جمالية محدودة مركزة على المقدمة والخلفية.

 وقالت شركة بي إم دبليو BMW ، إن أبرز التحديثات للسيارة الفئة الثامنة موديل 2023، تشمل “شبك أمامي معدل” ومصابيح أمامية محدثة بهدوء، و"مصد أمامي جديد"، مع تحديث المصابيح الخلفية والمصد الخلفي كذلك.

كما أن الشكل الداخلى للسيارة الفئة الثامنة موديل 2023 ، ستحصل على شاشة معلومات ترفيهية أكبر مع جلود وزخرفات جديدة وتقنيات إضافية للسلامة.

وتستمد السيارة الفئة الثامنة موديل 2023 من بي إم دبليو BMW  ، قوتها من محرك 3.0 لتر 6 سلندر تيربو بقوة 340 حصانا وعزم 500 نيوتن متر، مع محرك 4.4 لتر 8 سلندر تيربو بقوة 530 حصانا وعزم 749 نيوتن متر، وسنرى نسخة M8 محدثة عالية الأداء لاحقاً.

وتوقع خبراء السيارات ، أن السيارة الفئة الثامنة موديل 2023 من بي إم دبليو سيتم تدشينها خلال بداية العام القادم .

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