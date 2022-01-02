خالد الجندي يحذر.. لا تجلس فوق قبر الميت

حذر الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، من الجلوس فوق المقابر أو التعدي على عظام الميت وكسرها، فاحترام الإنسان حيا وميتًا.

وأضاف خالد الجندي خلال برنامجه " لعلهم يفقهون" على دي ام سي : القرآن علمنا أدب الحرص على مشاعر الأموات ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم ولكن لا تشعرون.

وأكمل: الحرص على المشاعر أمر مطلوب في الإسلام مشيرا إلى أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، كان متكئا إلى جزع يخطب عنده الجمعة ولما انتقل النبي للمنبر الجديد، حزن الجذع وكان يئن، نزل النبي إلى الجزع واحتضنه فسكن الجزع فقال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لو لم افعل لظل يئن إلى يوم القيامة.

وتابع: النبي صلى الله عليه وسلم كان في سرية وأحد من الجيش أخذ أفراخ من عش، واوقف النبي الجيش بسبب أفراخ في العش ، وقال من فجع هذه بأفراخها ، قال ردوا اليها أفراخها ، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.



قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الإسلام حثنا على أهمية المشاعر مع الضيف أو مع الأصدقاء، مضيفا: أهمية المحافظة على المشاعر بينك وبين أصحابك، مشيرًا إلى قول النبى صلى الله علية وسلم: "إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما فإن ذلك يحزنه".



وأضاف الجندي خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون" المُذاع عبر فضائية "دى إم سى" مساء الأحد، أن النبى علية الصلاة والسلام يراعي مشاعر الأخ الثالث، الذى تم الابتعاد عنه أثناء الحديث، مؤكدًا أن لكلام النبى لغة خاصة.

وتابع: "ولاد البلد عندنا يكلموا بعض بالغمز واللمز والهمز والثالث موجود معاهم حاسس أنه فى منتهى الإحراج، هما الأثنين بيكلموا بعض بلغة خاصة والثالث كأنه مش موجود".