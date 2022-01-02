قصير فوق الركبة.. جنات تخطف الأنظار بـ فستان شراشيب



نشرت الفنانة المغربية جنات، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " صورًا جديدة لها من أحدث جلسة تصوير" .



ظهرت جنات؛ بإطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الانظار مرتدية فستان باللون الاسود قصير فوق الركبة ذات الشراشيب.



أما من الناحية الجمالية اعتمدت جنات على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع احمر الشفاه باللون الأحمر وهو ما تناسب مع إطلالتها الأنيقة التى اعتمدت فيها على ترك شعرها مُنسدلاً على كتفيها.



من ناحية أخرى، كان آخر البوم جنات "أنا في انتظارك" يحتوى على 11 أغنية باللهجة المصرية ، وتعاونت مع عدد من الملحنين والشعراء والموزعين الكبار بجانب الشباب.



يشار إلى أن آخر أعمال المطربة جنات غناء تتر مسلسل " بخط الإيد" من بطولة أحمد رزق وسوسن بدر ويسرا اللوزى.