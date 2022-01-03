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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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تعليم

فلكيا.. غرة شهــر جمادى الآخـرة الثلاثاء

البحوث الفلكلية
البحوث الفلكلية

أعلن الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ، أنه طبقا للحسابات الفلكية التى يقوم بها المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ، فإن هلال شهر شهر جمادى الآخـــرة سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثامنة والدقيقة 34 ليلاً بتوقيت القاهرة يوم الأحـــد 29 من جمادى الأولى 1443هـ  الموافق 2/1/2022م (يوم الرؤية).

وقال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية  : يلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) في مدينة القاهرة وكذلك في جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية ماعد داكار بالسنغال ونواكشوط بموريتانيا.

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وأضاف رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ، يغرب القمر (في طور الهلال القديم) قبل غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية) في مكة المكرمة بـ 21 دقيقة، وفي القاهرة بـ 24 دقيقة، وفي محافظات جمهورية مصر العربية يغرب القمر قبل غروب شمس ذلك اليوم بمدد تتراوح بين (20 - 25 ددقيقة). أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فإن القمر يغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية) بمدد تتراوح بين (7 - 32 ددقيقة).

وأكد رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ، أنه بذلك يكون يوم الإثنيـــن 3/1/2022م هو المتمم لشهــــر جمادى الأولى 1443هـ  ، وتكون غــرة شهـــر جمادى الآخـــرة 1443هـ  فلكيـــاً يوم الثلاثاء 4/1/2022م.

وفيما يلي بيان مفصل عن ظروف رؤية الهلال وأوجه القمر في مدينة القاهرة ومحافظات جمهورية مصر العربية وبعض العواصم العربية والإسلامية والغربية يوم تحري الهلال .

المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية القاضي الدكتور جاد القاضي طبقا للحسابات الفلكية

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