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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن: مروان بابلو يصدم الجمهور ويحذف أغانيه وصوره .. ووفاة نجل محمد رضا

صدى البلد

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية أبرزها عن مروان بابلو ونجل محمد رضا ونيللي كريم. 

 

مروان بابلو يصدم الجمهور ويحذف أغانيه وصوره.. هل اعتزل الغناء مجددا؟

 

أثار مغني الراب مروان بابلو التساؤلات حول اعتزاله الفن ، بعدما قام  بحذف صوره من حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

 

بطلة la casa de papel تعلن زيارة مصر لحضور منتدى شباب العالم

كشفت النجمة العالمية إيتزيار إيتونو صاحبة شخصية "راكيل"، في المسلسل الإسباني الشهير la casa de papel، عن مفاجأة سارة لمحبيها في مصر .

 

وفاة نجل الفنان محمد رضا وتشييع الجنازة غدا من المنيل

أعلن أحمد رضا ، نجل الفنان الراحل محمد رضا، عن وفاة شقيقه مجدي رضا ، حيث كشف عن موعد ومكان  الجنازة والعزاء .

 

مروان حامد يكشف مصير الجزء الثالث من مسلسل الجماعة بعد وفاة والده

نفى المخرج مروان حامد أن يكون هناك إمكانية لخروج الجزء الثالث من مسلسل الجماعة للنور.

 

مات يوم ميلاده.. غموض حول وفاة الممثل العالمي ماكس جوليان

 

توفي الفنان العالمي الشهير ماكس جوليان، الذي لعب دور البطولة مع ريتشارد بريور في فيلم Blaxploitation الشهير بـ The Mack..

من أزبل لأزبل.. نيللي كريم تتحدث عن رجال ارتبطوا بها من قبل

 

حلت النجمة نيللي كريم وزوجها هشام عاشور ضيوف  على برنامج نجاحهن؛ المذاع عبر قناة سكاي نيوز عربية،حيث كشفوا عن أسرار في حياتهم.

أنا فاشلة في ده.. رنا رئيس تكشف عن رأيها في تقديم المشاهد الجريئة

 

كشفت الفنانة رنا رئيس خلال ندوتها في موقع صدى البلد عن خطوطها الحمراء في الفن وقدرتها على تقديم أدوار جريئة.

محمد رضا مروان بابلو نجل محمد رضا نيللي كريم إيتزيار إيتونو الفنان العالمي الشهير ماكس جوليان

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