أخبار الفن: مروان بابلو يصدم الجمهور ويحذف أغانيه وصوره .. ووفاة نجل محمد رضا

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية أبرزها عن مروان بابلو ونجل محمد رضا ونيللي كريم.

أثار مغني الراب مروان بابلو التساؤلات حول اعتزاله الفن ، بعدما قام بحذف صوره من حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

كشفت النجمة العالمية إيتزيار إيتونو صاحبة شخصية "راكيل"، في المسلسل الإسباني الشهير la casa de papel، عن مفاجأة سارة لمحبيها في مصر .

أعلن أحمد رضا ، نجل الفنان الراحل محمد رضا، عن وفاة شقيقه مجدي رضا ، حيث كشف عن موعد ومكان الجنازة والعزاء .

نفى المخرج مروان حامد أن يكون هناك إمكانية لخروج الجزء الثالث من مسلسل الجماعة للنور.

توفي الفنان العالمي الشهير ماكس جوليان، الذي لعب دور البطولة مع ريتشارد بريور في فيلم Blaxploitation الشهير بـ The Mack..

حلت النجمة نيللي كريم وزوجها هشام عاشور ضيوف على برنامج نجاحهن؛ المذاع عبر قناة سكاي نيوز عربية،حيث كشفوا عن أسرار في حياتهم.

كشفت الفنانة رنا رئيس خلال ندوتها في موقع صدى البلد عن خطوطها الحمراء في الفن وقدرتها على تقديم أدوار جريئة.