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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لخلافات الجوار.. إصابة 5 أشخاص في مشاجرة دامية بسوهاج

صدى البلد

أصيب 5 أشخاص بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، في مشاجرة مُسلحة؛ إثر الخلاف على الحد فاصل بقطعة أرض زراعية، بمركز جهينة غربي محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جهينة، يفيد بوقوع مشاجرة مُسلحة دائرة المركز، ووقوع مصابين.

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وبالانتقال والفحص تبين وقوع مشاجرة بين كل من، طرف أول، “عوض. ا. ا - 48 عامًا - سائق”، مُصاب بثلاث جروح طعنية بالجانب الأيمن بمنطقة الضلوع وإشتباه نزيف بالبطن، وتم نقله إلى مستشفى سوهاج الجامعي، وشقيقه “محمد. ا. ا - 59 عامًا - بالمعاش”، مصاب بجرح قطعي بفروة الرأس.

وبين طرف ثان كلٍ من “أحمد. س - 25 عاما - حاصل على دبلوم، وشقيقه علاء. س - 34 عامًا - حاصل على ليسانس دراسات إسلامية”، مصابان بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، والدهما المدعو “سعد. ا - 68 عامًا - بالمعاش”، والطرفان يقيمان بذات الناحية.

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تم ضبط طرفي المشاجرة، وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كلاً منهما على الأخر بالضرب وإحداث الإصابات المُشار إليها واتهم الأول من الطرف الأول، الأول من الطرف الثاني بإحداث إصابته بمطواة، بسبب خلافات على الحد الفاصل بين أرضهم الزراعية.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

سوهاج مشاجرة أرض جهينة زراعية

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