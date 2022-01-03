محافظ القليوبية: استمرار جهود رفع وإزالة آثار الأمطار

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية جولة تفقدية حتى الساعات الأولى من صباح اليوم يرافقه المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، وذلك للتأكد من أعمال شفط تجمعات مياه الأمطار، التي وقعت مساء أمس تزامنا مع موجة الطقس السيئ التي تمر بها المحافظة، حيث تم المرور على مدن بنها وكفر شكر وطوخ وقليوب وشبرا الخيمة.



وخلال الجولة اطمأن المحافظ على عملية شفط تراكمات الأمطار من الطرق العامة ، وعلى امتداد الطريق الزراعي وعلى أنفاق المحافظة حيث تفقد المحافظ (نفق الإشارة وشعراوي ونفق سعد زغلول ونفق كلية العلوم بمدينة بنها ونفق الحدادين ومزلقان زكي بمركز ومدينة طوخ وقرية كفر أبو جمعة بقليوب ونفق المؤسسة بحي غرب شبرا الخيمة)، موجها بتكثيف أعمال شفط المياه بالطرق الرئيسية ومواصلة العمل على مدار 24 ساعة.



وقال المحافظ إنه تم الدفع بـ٢٢٠ معدة من شركة مياه الشرب بالإضافة إلى عربات الكسح التابعة للوحدات المحلية موزعة على كافة أنحاء المحافظة ، مشيرا الى انه أصدر تعليماته لرؤساء المدن والمراكز والأحياء برفع حالة الاستعداد القصوى، من بداية الموجة مع ضرورة توخي الحذر لمواجهة موجة الأمطار، وتوفير المعدات والعربات لمجابهة الأمطار، وذلك من خلال التنسيق بين جميع الجهات المعنية من مديرية الري وشركة مياه الشرب بالقليوبية وشركة مياه القاهرة الكبرى بالمحافظة، والتأكد من تمركز سيارات الشفط والكسح ومعدات الصرف اللازمة بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين المختلفة لمواجهة تراكم أي كميات مياه للأمطار، والتدخل الفوري في حالة حدوث أي مشكلة.



وأكد المحافظ على ضرورة التواجد لجميع العناصر المعنية من الصحة، والإسعاف، والحماية المدنية والري، وشركة المياه، بغرف العمليات بالمحافظة، وكذا غرفة عمليات شركة الصرف الصحي على مدار 24 ساعة؛ لتلقي جميع شكاوى المواطنين الخاصة بتجمعات مياه الأمطار، والمتابعة لحالة الشوارع المختلفة، ورصد أي حالات طارئة لسرعة التعامل معها.



وناشد المحافظ المواطنين بأخذ الحيطة والحذر وخاصة قائدي السيارات على الطرق السريعة وتوخي الحذر أثناء القيادة ليلا على الطرق السريعة، والالتزام بالسرعات المقررة وبتعليمات المرور وتجنب الاقتراب من أعمدة الكهرباء وعدم الوقوف بجانب الأشجار أو اللوحات الإعلانية أثناء تساقط الأمطار.