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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وظائف وزارة التموين 2022 في جميع محافظات الجمهورية | التفاصيل كاملة

وظائف وزارة التموين
وظائف وزارة التموين

أعلن جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية عن حاجته إلى شغل وظيفة باحث سجل تجارى في جميع مكاتب السجل التجارى بمحافظات الجمهورية.

شروط وظائف التموين الجديدة في السجل التجاري بجميع محافظات الجمهورية التي أعلن عنها اليوم الاثنين الموافق 3 يناير 2022، جاءت كالاتي:

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30 عاما فأقل
المؤهلات المطلوبة:
خريجي كليات تجارة
خريجي كليات الحقوق
خريجي اقتصاد وعلوم سياسية

لا يقل التقدير العام عن جيد

المعرفة بأساسيات الحاسب الآلي

المعرفة أساسيات اللغة الإنجليزية

وعلى الراغبين في التقدم لإسغال الوظيفة استيفاء المستندات المطلوبة باستمارة التوظيف على على بوابة الوظائف الحكومية خلال مدة تلقي الطلبات وهي شهر كامل من تاريخ الإعلان. 

وظائف التموين

وعلى صعيد آخر، أعلن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية إتاحة 4 خدمات إضافية للسجل التجاري على بوابة مصر الرقمية، وهم "‪ طلب مستخرج للاعتماد من الخارجية، استدلال عن القيد بالسجل التجاري ،حجز موعد في المكتب، استعلام عن بيانات مكتب"، ليصل إجمالي عدد خدمات السجل التجاري المتاحة حاليا على بوابة مصر الرقمية الغى 10 خدمات حتى الآن..

حيث سبق وتم اتاحة 6 خدمات ،هم:

"مستخرج من السجل التجاري‪ ‬، واستعلام عن السجل التجاري  ،وطلب تجديد سجل تجارى ، وطلب شهادة بيانات للسجل ، خدمة تحديث بيانات " تعديل بيانات ،حذف رقمي القومي " أيضا ،إضافة منشأة "اثبات رقمي القومي على المنشأة‪.‬

من جانبه، أوضح الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أنه فى إطار التحول الرقمي فقد قام جهاز تنمية التجارة الداخلية باستحداث نموذج جديد لتقديم خدمات السجل التجاري عبارة عن وحدة مستخرجات السجل التجاري تختص بتقديم الخدمات المستحدثة والالكترونية لجهاز تنمية التجارة الداخلية وخدمات من خلال بوابة مصر الرقمية بالإضافة إلى اصدار وطباعة الوثائق الخاصة بالسجل التجاري "مستخرجات ،شهادات بيانات ،شهادات سلبية" سعياً لتحويل تلك الوحدات إلى وحدات مميكنة بالكامل تقدم خدماتها دون وجود عنصر بشري وتتاح على مدار الساعة وذلك بالتنسيق مع مجمع الوثائق الذكية والمؤمنة، كما تم إتاحة خدمة توصيل خدمات السجل التجاري والعلامات التجارية إلى محل إقامة طالبي الخدمة بالتعاون مع هيئة البريد‪‪ .‬

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وأضاف" عشماوى "انه  في ضوء توجيهات القيادة السياسية للحكومة بشأن سرعة انجاز التحول الرقمي للدولة، والتزاماً من جهاز تنمية التجارة الداخلية بهذه التوجيهات ودعم ومواكبة التطور التكنولوجي الذى تشهده الدولة في هذا الشأن فقد تم إطلاق عدد من الخدمات الحالية وعدد من الخدمات المستحدثة للسجل التجارى لامركزياً لتكون غير مرتبطة بالموقع الجغرافي لأصل القيد أو لطالب الخدمة ليتم الحصول عليها من أي مكتب سجل تجارى على مستوى الجمهورية  وقد أدت تلك الخدمات الى تطوير منظومة العمل بمكاتب السجل التجارى.

كما تم  تقليص دورة العمل في طباعة المحررات بأنواعها من 4 خطوات الى خطوتين فقط الامر الذى أدى الى تيسير وتبسيط إجراءات منظومة العمل بالنسبة للمكاتب والعملاء كذلك سيتم اتاحة خدمات إضافية على موقع بوابة  مصر الرقمية"  خلال الربع الأول من عام 2022 .

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