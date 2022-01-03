إصابة شخصين سقطت بهما السقالة بالشرقية

أصيب شخصان باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بأنحاء الجسد، عقب سقوط السقالة بهما أثناء العمل، وسقوطهما من الطابق الثانى بمنزل تابع لدائرة مركز شرطة أبوحماد وجار تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى أبوحماد، بوصول " محمد أ م" 29 سنة وشقيقه "عمر" 20 سنه مقيمان قرية العزازى مركز أبوحماد، مصابان باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، وتم تحويلهما إلى مستشفى الأحرار التعليمي.

بالانتقال والفحص تبين أن المصابين يعملان فى تبليط السيراميك بواجهات المنازل، وأثناء القيام بتبليط واجهة عقار بقرية العزازى دائرة أبوحماد، سقطت السقالة بهما فأحدثت إصابتهما.

جاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.