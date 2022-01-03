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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المشدد 15 سنة لـ شقيقين قتلا أخاهما بمساعدة سيدة في الشرقية

أرشيفية
أرشيفية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار عبد الباسط محمد إمبابي، حكما بالسجن المشدد 15 سنة، لثلاثة متهمين بقتل شقيق المتهمين الأول والثاني بسبب خلافات بينهم بدائرة مركز أبو حماد.

تعود أحداث الواقعة عندما أحالت النيابة العامة كلا من " ع . ع  " 34 سنة عامل، مقيم إحدى قرى مركز أبو حماد، وشقيقه  "خ . ع .د"، والمقيم بمدينة العاشر من رمضان، و " م . أ  " 19 سنة ربة منزل ومقيم بدائرة مركز أبو حماد، و " ص . غ . ع " ربة منزل ومقيمة أبو حماد ، الي المحاكمة الجنائية.

وذلك لاتهامهم بقتل " أ . ع  " شقيق المتهمان الأول والثاني، مع سبق الإصرار والترصد مستخدمين أسلحة بيضاء و شوم وسكين وقامو بالترصد له وما ان ابصروه وانهال عليه المتهمان الأول والثاني ضربا بالشوم، وسددت له المتهمة الثالثة عدة طعنات بسلاح أبيض سكين ، وأحدثوا إصابته التي أودت بحياته، وذلك حال تواجد المتهمة الرابعة رفقتهم للشد من أزرهم.

وتبين من التحقيقات وسماع أقوال الشهود، وبسؤال " ن . ال . ع " 21 سنة ربة منزل، أفادت بوجود خلافات سابقة بين المتهمين والمجني عليه قبل ارتكاب الواقعة بفترة وجيزة، لاعتقادهم بتمييز والدهم للمجني عليه ماديا دونهم، وعلى أثر ذلك اتفقوا علي ارتكاب الواقعة.
 

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عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض علي النيابة العامة إحالتهم إلى محكمة الجنايات محبوسين على ذمة القضية رقم 6927 لسنة 2021 جنايات مركز شرطة أبو حماد،  والتي أصدرت حكمها بالسجن المشدد ١٥ سنة للمتهمين الأول والثاني والثالثة، وبراءة المتهمة الرابعة.

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