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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

«تعليم كفر الشيخ» تنظم عروضا كشفية ورياضية.. صور

عروض كشفية ورياضية
عروض كشفية ورياضية

نظم توجيه التربية الرياضية بإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، عروضاً كشفية وإرشادية ورياضية، برعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بإشراف وحضور محمد عبدلله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، ووجه محافظ كفر الشيخ بممارسة الأنشطة المتعددة.
 

وأشاد محمد عبدلله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، بالمشاركات بمعرض المجسمات التي تخدم المهارات الرياضية المختلفة من ألعاب فردية وجماعية، ونشاط كشفي وإرشادي ، والذي أقيم بمدرسة الشهيد هشام بركات الثانوية للبنات.
 

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وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إن الرياضة روح الحياة وأفضل الأنشطة التي من الممكن ممارستها كي ينعم الإنسان بأسلوب حياة صحي خالٍ من المشاكل الصحية والأمراض المزمنة، مؤكداً على ممارسة كافة الأنشطة الثقافية والعلمية والفنية بالمدارس.
 

وشاركت في العرض مدارس إدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، وتم عرض نماذج من الكاراتيه والجمباز للبنين والبنات وفقرة بالية من طالبات وطلاب مدرستي علي عبد الشكور لغات، والشهيد مصطفي سمير بدوي للغات وكان ختام اليوم الرياضي بمشاركة مميزة من مدرسة السعيدية الجديدة للبنات بعرض رياضي.
 

جاء ذلك بحضور الدكتور سامح صديق، مدير إدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، والدكتور عادل حجاج، وكيل الإدارة، وأماني المغازي، مدير التعليم الثانوي، وسحر شكري مديرة المدرسة، ووائل بشته، الموجه العام للتربية الرياضية، وسلوي السبكي، الموجة الاول المركزي، وميرفت كمال، موجه أول إدارة شرق، و موجهي وموجهات إدارة شرق.

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كفر الشيخ وكيل وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم محافظ كفر الشيخ التعليم تعليم كفر الشيخ هشام بركات اللواء جمال نور الدين

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