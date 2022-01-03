تفاصيل فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة.. فيديو

أكدت سارة بدر المتحدث الرسمي باسم منتدي شباب العالم، إن النسخة الرابعة من المنتدى ستركز على جائحة كورونا والتحديات ما بعد كورونا وأيضا ملف التغيرات المناخية.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "أحداث اليوم" والمذاع عبر قناة " اكسترا نيوز": "من ضمن الموضوعات التي ستكون على رأس المناقشات بمنتدى شباب العالم هي المبادرات التنموية وعلي رأسها حياة كريمة".



وأوضحت: “النسخ الماضية للمنتدى تم الإشادة بإنجازاتها من أكثر من مؤسسة دولية بما يعكس ويدل على نجاح المنتدى”.

وأشارت إلى أن نسخة المنتدي هذا العام تشهد ورش عمل تتعلق بجميع الموضوعات المختلفة المتعلقة بمجال الطاقة والمبادرات التنموية والتغيرات المناخية.