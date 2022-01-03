عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تفاصيل فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة.. فيديو

صدى البلد

أكدت سارة بدر المتحدث الرسمي باسم منتدي شباب العالم، إن النسخة الرابعة من المنتدى ستركز على جائحة كورونا والتحديات ما بعد كورونا وأيضا ملف التغيرات المناخية.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "أحداث اليوم" والمذاع عبر قناة " اكسترا نيوز": "من ضمن الموضوعات التي ستكون على رأس المناقشات بمنتدى شباب العالم هي المبادرات التنموية وعلي رأسها حياة كريمة".


وأوضحت: “النسخ الماضية للمنتدى تم الإشادة بإنجازاتها من أكثر من مؤسسة دولية بما يعكس ويدل على نجاح المنتدى”.

وأشارت إلى أن نسخة المنتدي هذا العام تشهد ورش عمل تتعلق بجميع الموضوعات المختلفة المتعلقة بمجال الطاقة والمبادرات التنموية والتغيرات المناخية.  

التغيرات المناخية جائحة كورونا تغيرات المناخ المتحدث الرسمى إكسترا نيوز مجال الطاقة

ترشيحاتنا

أعطتني مبلغا لضمانها في الحصول على قرض فهل هذا حرام؟ دار الإفتاء ترد

التعليم: غدا آخر فرصة لتسجيل بيانات طلاب المنازل

رسميًا.. تياجو سيلفا يمدد عقده مع تشيلسي لموسم إضافي

أول تعليق إثيوبي على استقالة حمدوك من رئاسة وزراء السودان

قرار أمريكي عاجل بعد تفشي غير مسبوق لـ فيروس كورونا

نجم منتخب مصر : مندهش من عدم انضمام طارق حامد وقفشة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استأصلوا أعضاءها التناسلية..الإعدام لـ 5 من عائلة واحدة قتلوا طفلة في الدقهلية

الكاميرات كشفت الخيانة.. الحكم على زوجة وعشيقها بالسجن عامين

تسونامي كورونا يجتاح العالم.. ارتفاع مرعب في أعداد الإصابات والوفيات

700 ميجاواط .. إثيوبيا تستعد لبدء إنتاج الكهرباء من سد النهضة

في وصلة رقص على مركب.. إحالة مُدرّسة و4 معلمين للنيابة الإدارية بالدقهلية

جالاتا سراي يحدد سعر بيع مصطفى محمد للفرق المهتمة بضمه

حق بسنت لازم يرجع.. هاشتاج للمطالبة بالقصاص للفتاة ضحية الابتزاز الإلكتروني بالغربية

ميدو: تصريحات كيروش عن طارق حامد وقفشة عين العقل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إغلاق المدارس بسبب كورونا..مدرسون يتجهون إلى صناعة التوابيت في هذا البلد..صور

فى عيد ميلاد نيللي.. كشفت عن خدعة محمود ياسين لها.. وهذه حقيقة اقدامها على الانتحار

بتوجيهات من الرئيس| مصر ترسل مساعدات طبية وإنسانية لجنوب السودان

حرام عليكم أنا متربية.. القصة الكاملة لانتحار بسنت ضحية الصور المفبركة

فيديو

بعد انفصاله عن ندى الكامل.. أحمد الفيشاوي يرقص على الغزالة رايقة.. فيديو

مادي ومش بينفذ وعوده .. فاتن موسى تكشف سبب خلافاتها مع مصطفى فهمي

فيديوجراف.. تصادم أكثر من سيارة بسبب الشبورة.. وهذه نصائح المرور

ابراهيم حجازي .. أسرة الراحل تقيم العزاء في مسجد المشير الأربعاء

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

الطقس السىء.. حكاية 2022

كريمة أبو العينين

سنة جاية وسنة رايحة

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يكتب «الرؤية والإنجاز»

إلهام أبو الفتح

أتمنى في عام 2022

الكاتب محمود البكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (18)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «12»

نيفين منصور

أمم أمثالكم

نهال علام

الصداقة .. كنز الحياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ