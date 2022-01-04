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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سكودا كودياك تحصل على حزمة ترقيات جديدة من Embrach Edition .. صور

سكودا كودياك تحصل
سكودا كودياك تحصل على حزمة ترقيات جديدة من Embrach Edition

تعتبر النسخة سكودا كودياك هي واحدة من الاصدارات القوية التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعدد الاستخدام SUV، حيث تضم باقة من التقنيات المميزة، إلى جانب التجهيزات الفنية وانظمة مساعدة قائد المركبة، سواء كانت من ناحية الرفاهية، أو من ناحية انظمة الحماية والامان.

ويبدو أن Embrach Edition المتخصصة في مجال تعديل السيارات، ارادت ان تبهر محبي النسخة سكودا كودياك بعدة لمسات فريدة على الطريقة الخاصة بها، حيث تمتعت السيارة بالكثير من الاضافات الخارجية، جعلتها تنفرد بالعديد من اللمسات الشرسة، إلى جانب الترقيات الفنية ايضا.

 

سكودا كودياك تحصل على حزمة ترقيات جديدة

 

اضافت Embrach Edition بعض التقنيات المتطورة لترتفع قوة المحرك إلى 275 حصانا بسعة 2000 سي سي، بينما ارتفع العزم الاقصى للدوران ليصل إلى 545 نيوتن/متر، بدلًا من 370 نيوتن/متر، مع اجراء بعض التحسيانات الخاصة بناقل الحركة صاحب الـ 7 سرعات من طراز DSG.

كما تمتعت السيارة سكودا كودياك بعد تعديلات Embrach Edition بمظهر خارجي انيق، حيث ظهرت بطلاء خارجي لامع، وعدة لمسات باللون الاسود وهي السمة الغالبة على الكثير من التفاصيل، ومنها الشبكة الامامية سواء كانت العلوية او التي تتوسط الصادم الامامي، بالاضافة إلى بعض الملصقات التي تبرز هذه التعديلات باطلالة RS.

 

وترتكز السيارة سكودا كودياك المعدلة على جنوط رياضية مميزة يبلغ قياسها 21 بوصة، مع بعض التغييرات التي شملت زيادة بعرض السيارة قدرت لـ 14 سم، بالاضافة إلى خفض هيكل جسم السيارة بنسبة بلغت 40 مم.

سكودا كودياك سكودا كودياك ترقيات جديدة Embrach Edition

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