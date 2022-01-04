نزيف الأنف أثناء الحمل.. يصيب واحدة من كل خمس نساء.. متى يكون مدعاة للقلق.. وهذه أهم الأسباب وطرق العلاج والوقاية

ما الذي يسبب نزيف الأنف أثناء الحمل؟

متى يبدأ نزيف الأنف بشكل عام أثناء الحمل؟

كيف توقف نزيف الأنف أثناء الحمل؟

متى يجب أن تبحثي عن رعاية طبية لنزيف الأنف أثناء الحمل؟

هل نزيف الأنف أثناء الحمل مدعاة للقلق؟

ما هو علاج نزيف الأنف الحاد أثناء الحمل؟

كيف تمنع نزيف الأنف أثناء الحمل؟

هل يمكن أن يتسبب الإجهاد في حدوث نزيف في الأنف أثناء الحمل؟



أثناء الحمل ، قد تعانين من أعراض مثل التقلبات المزاجية وغثيان الصباح وآلام الجسم. أحد أعراض الحمل الشائعة هو نزيف الأنف أو الرعاف ، والذي يصيب واحدة من كل خمس نساء. على الرغم من أنه لا يشكل أي مخاطر في الفترة المحيطة بالولادة (خطر على الأم والطفل) ، فكن حذرًا من عدم النزيف كثيرًا والحصول على علاج ذاتي أو رعاية في المستشفى ، اعتمادًا على الشدة.

ما الذي يسبب نزيف الأنف أثناء الحمل؟

خلال فترة الحمل ، يمر جسمك بالتغييرات التالية ، مما يزيد من خطر حدوث نزيف الأنف الطفيف.

يزداد حجم الدم لديك بنسبة 50٪ (خاصة خلال الأشهر الثلاثة الأولى) ، مما يعني مضاعفة تدفق الدم في الجسم. هذا يتسبب في تمدد الأوعية الدموية. نظرًا لأن فتحات الأنف تحتوي على أوعية دموية صغيرة ، فإن ضغط الدم الزائد يمكن أن يتسبب في بعض الأحيان في تمزق الأوعية الدموية الأنفية ونزيفها.

التغيرات في المستويات الهرمونية للإستروجين والبروجسترون.

هرمون النمو المشيمي ، الذي ينظم التأثيرات الجهازية مثل توسع الأوعية (توسيع الأوعية الدموية)

التغيرات المناعية المختلفة التي يمكن أن تؤدي إلى فرط حساسية الأنف

إلى جانب التغيرات الفسيولوجية ، يمكن أن تؤدي الحالات والأمراض التالية أيضًا إلى حدوث نزيف في الأنف أثناء الحمل.

التعاقد مع نزلات البرد ، التهاب الجيوب الأنفية، والتهابات، أو الحساسية يمكن أن الأغشية المخاطية الأنفية تجف وغضب وتسبب الأوعية الدموية الأنفية لتعطيل وتنزف.

يصيب التهاب الأنف أثناء الحمل حوالي 20٪ من جميع حالات الحمل ويسبب احتقان الأنف (انسداد الأنف) وتقطير الأنف وسيلان الأنف. وبالتالي ، فإن نفخ أنفك باستمرار يجعلك أكثر عرضة للإصابة بنزيف في الأنف.

حالات طبية معينة ، مثل ارتفاع ضغط الدم (ارتفاع ضغط الدم) أو تسمم الحمل أو اضطرابات التخثر

ظروف الطقس البارد ، أو الهواء الجاف ، أو التكييف الشديد ، مما يؤدي إلى جفاف الأغشية المخاطية

نادرًا (ما يقرب من 5٪ من جميع حالات الحمل) ، قد يتسبب ورم الحمل ( الورم الحبيبي القيحي ) أيضًا في حدوث نزيف في الأنف. تتشكل هذه الحالة غير المسببة للسرطان عادةً في اللثة بسبب التقلبات الهرمونية أثناء الحمل ولكنها قد تتشكل أيضًا في الأنف.

في بعض الأحيان ، قد يحدث نزيف في الأنف أثناء الحمل أيضًا بسبب.

زيادة خطر حدوث نزيف ما بعد الولادة

ورم وعائي أنفي (ورم صغير غير سرطاني في الأنف)

اعتلالات التخثر المرتبطة بالحمل (اضطرابات تخثر الدم)

تناول الأسبرين أو مضادات التخثر الأخرى (مميعات الدم)

علاجات الأنف الستيرويدية.

متى يبدأ نزيف الأنف بشكل عام أثناء الحمل؟

خلال فترة الحمل ، يمكن أن يحدث نزيف في الأنف عدة مرات يمكن أن يحدث في إحدى فتحتي الأنف أو كليهما ويكون خفيفًا أو شديدًا ، ويستمر ما بين بضع ثوانٍ وأكثر من 10 دقائق.

بينما يمكن أن يحدث الرعاف في أي وقت خلال اليوم ، فقد تصاب به أيضًا أثناء النوم. على سبيل المثال ، عندما تكون مستلقيًا ، قد تشعر بالدم في مؤخرة حلقك ، والذي يتدفق من أنفك عند الجلوس.

كيف توقف نزيف الأنف أثناء الحمل؟

يمكنك إيقاف نزيف الأنف باتباع هذه الخطوات.

قم بإمالة رأسك للأمام أثناء الجلوس أو الوقوف بشكل مستقيم

انحن إلى الأمام واضغط على فتحتي أنفك أسفل الحافة العظمية لأنفك

اضغط باستمرار على أنفك لمدة 10 إلى 15 دقيقة أثناء التنفس من خلال فمك

حرر فتحتي أنفك برفق لترى ما إذا كان النزيف قد توقف. إذا استمر أنفك ينزف ، أغلق فتحتي أنفك لمدة 10 دقائق أخرى



تجنب نفخ أنفك لمدة 12-24 ساعة على الأقل بعد نزيف الأنف

استلق على جانبك إذا شعرت بالدوار أو الدوار

قبل ضم فتحات أنفك معًا ، قد يساعد وضع كيس بارد أو مكعبات ثلج على جسر أنفك ، أو امتصاص رقائق الثلج ، أو استخدام رذاذ الأنف في تضييق الأوعية الدموية وتقليل النزيف.



متى يجب أن تبحثي عن رعاية طبية لنزيف الأنف أثناء الحمل؟



في الغالب ، يكون نزيف الأنف المتكرر أثناء الحمل طفيفًا وغير ضار. ومع ذلك ، يجب عليك الاتصال بطبيبك إذا.

نزيف الأنف لديك غزير ومتكرر

يستمر النزيف حتى بعد 30 دقيقة من اتباع التقنية المذكورة أعلاه ، وتبدأ في الشعور بالمرض

لديك صعوبة في التنفس

كنت تعاني من دوار أو ضعف

لديك حمى أو قشعريرة مع نزيف في الأنف



هل نزيف الأنف أثناء الحمل مدعاة للقلق؟

وفقًا لاختيارات الخدمات الصحية الوطنية (NHS) ، فإن نزيف الأنف الحاد نادر الحدوث عند النساء الحوامل الأصحاء. علاوة على ذلك ، لن يؤثر نزيف الأنف عادة عليك أو على طفلك الذي لم يولد بعد



ومع ذلك ، إذا كان النزيف الأنفي شديدًا ومستمرًا ، خاصة في الثلث الثالث من الحمل ، فقد يتسبب في فقدان حاد للدم ونتائج سلبية أثناء الولادة. قد تشمل هذه الحالات الولادة المبكرة ، ونزيف ما بعد الولادة ، وضيق الجنين قبل الولادة. .

ما هو علاج نزيف الأنف الحاد أثناء الحمل؟

بشكل عام ، يمكنك التحكم في نزيف الأنف البسيط في المنزل من خلال الإجراء أعلاه دون الحاجة إلى أي علاج محدد. ومع ذلك ، في حالة نزيف الأنف المتكرر الغزير الذي قد يكون له أسباب كامنة (خاصة في الثلث الثالث من الحمل) ، يتم اتباع علاجات مختلفة ، بما في ذلك

الكي ، علاج حارق يقوم بإغلاق الأوعية الدموية الدموية

حشوة الأنف ، حيث يتم حشو قطعة من الشاش في الأنف

إسفنج / إسفنج مرقئ

الإنفاذ الحراري (التسخين العميق تحت سطح الجلد)

ربط الشريان الوتدي ، طريقة عبر الأنف بالتنظير الداخلي (تستخدم بشكل خاص لإزالة أورام الحمل الأنفية)

نقل الدم وعلاج حمض الترانيكساميك في الوريد في حالة فقدان الدم الحاد

خلال الثلث الثالث من الحمل ، قد يتطلب الرعاف الشديد تحفيز الولادة القابل للتقييم أو إجراء عملية قيصرية اختيارية. وذلك لأن سلالات الولادة المهبلية ومناورة فالسالفا (الدفع في أواخر المرحلة الثانية من المخاض) يمكن أن تتسبب في تكرار نزيف الأنف.

كيف تمنع نزيف الأنف أثناء الحمل؟

يعد نزيف الأنف أثناء الحمل ظاهرة طبيعية وقد لا يمكن الوقاية منه دائمًا. ومع ذلك ، يمكن الوقاية من الرعاف بسبب الأسباب الكامنة ، مثل جفاف وتهيج الأغشية المخاطية والأنف بالطرق التالية.

استخدم المرطب في غرفتك ، خاصة خلال أشهر الشتاء ، لترطيب الهواء

رطب أنفك باستخدام هلام ملحي للأنف أو الفازلين

اشرب الكثير من السوائل والماء

عالج الأعراض أو احصل على رعاية طبية إذا كنت تعاني من عدوى أو نزلة برد أو حساسية ؛ ومع ذلك ، تجنب استخدام مزيلات احتقان الأنف بدون وصفة طبية ، مثل حبوب الحساسية أو بخاخات الأنف

إذا كان لا بد من النفخ ومسح أنفك ، فقم بذلك برفق.

إذا كنت قد تعرضت مؤخرًا لنوبة نزيف في الأنف.

عطس وفمك مفتوح

تجنب الانحناء أو الاستلقاء أو أداء التمارين الشاقة لمدة 12-24 ساعة على الأقل

تجنب فرك أنفك

تجنب نفث أو حك أنفك

تجنب شرب الكحوليات أو المشروبات الساخنة

هل يمكن أن يتسبب الإجهاد في حدوث نزيف في الأنف أثناء الحمل؟

تظهر بعض الدراسات وجود ارتباط بين التوتر ونزيف الأنف ومع ذلك ، فإن الإجهاد أثناء الحمل شائع جدًا ، حيث أظهرت الأبحاث أن حوالي ثلاث من كل أربع نساء يتعرضن لحدث واحد على الأقل مرهق في 12 شهرًا قبل الولادة.

نزيف الأنف هو عرض شائع متعلق بالحمل ناتج عن زيادة حجم الدم والتقلبات الهرمونية. يمكن أن تسببها نزلات البرد والالتهابات والتهاب الأنف أثناء الحمل. يعتبر نزيف الأنف البسيط غير ضار للأم والطفل. ومع ذلك ، في حالة النزيف المتكرر والغزير ، خاصة في الثلث الثالث من الحمل ، استشيري طبيبك. في حين أنه يمكن إدارة معظم حالات نزيف الأنف أثناء الحمل في المنزل ، فقد يكون العلاج مطلوبًا لنزيف الأنف الحاد.

مصدر المعلومات موقع هيلثي.