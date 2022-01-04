نشرة المرأة .. توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء ونصية الفلك لمواليد اليوم وتغيرات الجسم أثناء الحمل

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تميز أصحاب برج الجدى بالحكمة فى اتخاذ القرارات وهو من الأبراج الترابية، ولدية قدر كبير من تحمل المسؤلية ويعتمد عليه بنسبة كبيرة، وليس من الضروري أن يتسم أبناؤه بصفات واحدة.

ويمكن أن يكون الجدي صديقك المفضل إذا كنت تريد وتظهر اهتمامًا بأن تكون صديقًا له. لديهم احترام كبير لجميع صداقاتهم ويهتمون بشدة بأصدقائهم، إذا كانوا يبذلون جهدًا ، فإنهم يفعلون ذلك للحفاظ على الصداقة ، لأنهم يريدون ذلك. وجهودهم ليست بسبب أي مصلحة وذلك لتأثير علم الأرقام عليهم وتحديدًا رقم تاريخ ميلاد الشخص، كما هو الحال مع مواليد يوم 4 يناير، وتحلل خبيرة الأبراج عبير فؤاد شخصيتهم فى عيد ميلادهم وتقدم نصيحة فلكية لهم.

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة دون متابعة الأبراج والفلك لذلك تقدم خبيرة الأبراج ماغي فرح توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 4/1 /2022 مهنيا وعاطفيا وصحيا



يخضع جسم المرأة لتغييرات ملحوظة خلال تسعة أشهر من الحمل. بعض التغييرات مرئية مثل تغيرات الجلد ، بينما البعض الآخر ليس كذلك. هرمونات الحمل هي المسؤولة عن تغيرات الجسم المختلفة أثناء الحمل. تسبب تغييرات تشريحية وفسيولوجية لجسم المرأة لاستيعاب الطفل وتغذيته وإنجابه.

على الرغم من وصف بعض الأدوية لتخفيف بعض الانزعاج ، إلا أن العديد من التغييرات الجسدية فسيولوجية ويتم حلها دون تدخلات بعد الولادة. اقرئي هذا المنشور لتتعرفي على تغيرات الجسم المختلفة أثناء الحمل.