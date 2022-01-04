عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة .. توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء ونصية الفلك لمواليد اليوم وتغيرات الجسم أثناء الحمل

الحمل
الحمل

نشر موقع صدى البلد أخبارا هامة في مجالي الصحة والمرأة، يمكنك التعرف عليها خلال السطور التالية

 

4 يناير ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك وما هى نصيحة الأبراج لك 

 

تميز أصحاب برج الجدى بالحكمة فى اتخاذ القرارات وهو من الأبراج الترابية، ولدية قدر كبير من تحمل المسؤلية ويعتمد عليه بنسبة كبيرة، وليس من الضروري أن يتسم أبناؤه بصفات واحدة.

ويمكن أن يكون الجدي صديقك المفضل إذا كنت تريد وتظهر اهتمامًا بأن تكون صديقًا له. لديهم احترام كبير لجميع صداقاتهم ويهتمون بشدة بأصدقائهم، إذا كانوا يبذلون جهدًا ، فإنهم يفعلون ذلك للحفاظ على الصداقة ، لأنهم يريدون ذلك. وجهودهم ليست بسبب أي مصلحة وذلك لتأثير علم الأرقام عليهم وتحديدًا رقم تاريخ ميلاد الشخص، كما هو الحال مع مواليد يوم 4 يناير،  وتحلل خبيرة الأبراج عبير فؤاد شخصيتهم فى عيد ميلادهم وتقدم نصيحة فلكية لهم.

 

توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 4/1/2022 مهنيا وعاطفيا وصحيا 

 

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة دون متابعة الأبراج والفلك لذلك تقدم خبيرة الأبراج ماغي فرح توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 4/1 /2022 مهنيا وعاطفيا وصحيا 

كيف يتغير جسمك أثناء الحمل؟


يخضع جسم المرأة لتغييرات ملحوظة خلال تسعة أشهر من الحمل. بعض التغييرات مرئية مثل تغيرات الجلد ، بينما البعض الآخر ليس كذلك. هرمونات الحمل هي المسؤولة عن تغيرات الجسم المختلفة أثناء الحمل. تسبب تغييرات تشريحية وفسيولوجية لجسم المرأة لاستيعاب الطفل وتغذيته وإنجابه.

على الرغم من وصف بعض الأدوية لتخفيف بعض الانزعاج ، إلا أن العديد من التغييرات الجسدية فسيولوجية ويتم حلها دون تدخلات بعد الولادة. اقرئي هذا المنشور لتتعرفي على تغيرات الجسم المختلفة أثناء الحمل.

 

 

 

الصحة موقع صدى البلد صحة مرأة نشرة المرأة نشر موقع صدى البلد نشر موقع

موضوعات متعلقة

نشرة المرأة والصحة.. رجيم سهل وسريع يخلصك من 2 كيلو أسبوعيا.. ملعقة من العسل يوميا تمنحك فوائد غير متوقعة

نشرة المرأة ..علاج تشقق القدمين في يومين فقط من مطبخك .. وفى 4 أسابيع أسرع رجيم لحرق ونسف الدهون

نشرة الصحة والمرأة .. نصائح عند تناول حلاوة المولد .. طريقة لمقاومة فيروس كورونا

نشرة الصحة والمرأة .. 7 طرق طبيعية تمكنك من خفض الكوليسترول .. علامة جديدة تكشف الإصابة بـ سرطان الرئة

ترشيحاتنا

استطلاع: الأمريكيون يتوقعون تكرار سيناريو عنف 6 يناير مستقبلا

توجيهات السيسي بتذليل أي معوقات للمشروعات التنموية تتصدر اهتمامات الصحف

الميكانيكي بيقولك..أسباب تأخر تشغيل محرك السيارة في فصل الشتاء

مجلس النواب يستأنف عقد جلساته العامة..اليوم

أخبار التعليم| تفاصيل التقديم لـ400 منحة من الأكاديمية الصينية للعلوم.. غدا آخر موعد لتلقي لقاح كورونا ببنات عين شمس

هيئة اليدين الصحيحة عند تكبيرة الإحرام كما ورد عن النبي.. الإفتاء توضح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موسيماني سيرحل خلال أيام .. وفيريرا مديرا فنيا للأهلي

رعب السنين.. لحظة ظهور عفريت في شارع خال من المارة واختفائه بسرعة| شاهد

استأصلوا أعضاءها التناسلية..الإعدام لـ 5 من عائلة واحدة قتلوا طفلة في الدقهلية

زغلول صغير.. عمرو أديب يفجر مفاجأة حول القبض على صاحب تسريب الفيديوهات

جالاتا سراي يحدد سعر بيع مصطفى محمد للفرق المهتمة بضمه

مات مسموما.. وفاة مهاجم الأهلي السابق أوسو كونان

ميدو: تصريحات كيروش عن طارق حامد وقفشة عين العقل

قناة مفتوحة.. التلفزيون الجزائري يحصل على حقوق بث مباريات أمم إفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المنوعات| شاهد لحظة ظهور عفريت في شارع خالٍ.. عروس تدخل حفل زفافها على حمار.. وامرأة تفاجأ بـ حلزون داخل وجبة من مطعم شهير

احتفالا برأس السنة.. حشود ضخمة في أحد المناطق السياحية بـ الهند| شاهد

كادت تتناوله.. امرأة تكتشف حلزون داخل وجبة طلبتها في رأس السنة| صور

رعب السنين.. لحظة ظهور عفريت في شارع خال من المارة واختفائه بسرعة| شاهد

فيديو

سفاح الإسماعيلية .. أبشع 5 حوادث في عام 2021

غرق منزلها للمرة الرابعة.. نهى نبيل تهاجم المسئولين بالكويت.. فيديو

محارب شرس وأهلاوي صميم.. لمحات مضيئة من حياة إبراهيم حجازي "فيديو"

تسريب الهواري.. القبض على مدير سلسلة محلات شهيرة بتهمة الإساءة لمؤسسات الدولة "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

الطقس السىء.. حكاية 2022

كريمة أبو العينين

سنة جاية وسنة رايحة

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يكتب «الرؤية والإنجاز»

إلهام أبو الفتح

أتمنى في عام 2022

الكاتب محمود البكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (18)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «12»

نيفين منصور

أمم أمثالكم

نهال علام

الصداقة .. كنز الحياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ