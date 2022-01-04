أخبار الفن.. مايا دياب تكشف تعرضها للتحرش.. وبكاء نيللي كريم.. وعيد ميلاد ليلى علوى

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية أبرزها مايا دياب ونيللي كريم ورنا رئيس وليلى علوى

أكدت الفنانة اللبنانية مايا دياب، خلال لقائها في برنامج بصراحة برفقه النجمة نيللي كريم ، أنها تعرضت للتحرش من قبل في إحدى حفلاتها الغنائية

كشفت الفنانة اللبنانية مايا دياب خلال لقائها في برنامج بصراحة مع نيللي كريم أنها مع فكرة الزواج المختلط ما بين مسلم ومسيحي أو أي ديانة أخرى.

كشفت النجمة نيللي كريم خلال لقائها في برنامج بصراحة مع مايا دياب ، عن أسرار في حياتها اثناء الطفولة، وقالت :" والدي توفى وانا في طفولتي كان عندي 16 سنة وماما وأخواتي كانوا مخبيين عليا وكنت بسألهم يقولولي عنده برد ".

تسببت الفنانة اللبنانية مايا دياب خلال لقائها ببرنامج بصراحة , في بكاء الفنانة نيللى كريم وهي تستعيد ما حدث لها يوم انفجار ميناء بيروت.

يحل اليوم الثلاثاء ،عيد ميلاد الفنانة ليلى علوي ، فهي أحدي أيقونات الجمال في الوسط الفني ، تتميز بملامح بريئة جعلتها تحظى بمكانة في قلوب الجمهور .

كشفت الفنانة الشابة رنا رئيس خلال ندوتها في موقع صدى البلدعن كواليس مشاركتها في مسلسل ليالينا 80 وسبب نجاحها وانطلاقتها من هذا العمل