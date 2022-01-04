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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

أخبار الفن.. مايا دياب تكشف تعرضها للتحرش.. وبكاء نيللي كريم.. وعيد ميلاد ليلى علوى

صدى البلد

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية أبرزها مايا دياب ونيللي كريم ورنا رئيس وليلى علوى

 

لمس مكان حساس.. مايا دياب تكشف كواليس تعرضها للتحرش (فيديو)
 

أكدت الفنانة اللبنانية  مايا دياب، خلال لقائها في برنامج بصراحة  برفقه النجمة نيللي كريم ، أنها تعرضت للتحرش من قبل في إحدى حفلاتها الغنائية

 

عايزة أتجوز تاني.. مايا دياب: جمدت بويضاتي عشان أدي فرصة لروح تانية تعيش بعد ما أموت| فيديو
 

كشفت الفنانة اللبنانية مايا دياب خلال لقائها في برنامج بصراحة مع نيللي كريم أنها مع فكرة الزواج المختلط  ما بين مسلم ومسيحي أو أي ديانة أخرى.

 

المهم القصة.. نيللي كريم تكشف رأيها في مفهوم السينما النظيفة وأسرار طفولتها
 

كشفت النجمة نيللي كريم خلال لقائها في برنامج بصراحة مع مايا دياب ، عن أسرار في حياتها اثناء الطفولة، وقالت :" والدي توفى وانا في طفولتي كان عندي 16 سنة وماما وأخواتي كانوا مخبيين عليا وكنت بسألهم يقولولي عنده برد ".

 

صعب اتخطى تلك المرحلة ..مايا دياب تتسبب في بكاء نيللي كريم بشدة
 

تسببت الفنانة اللبنانية مايا دياب خلال لقائها ببرنامج بصراحة , في بكاء الفنانة نيللى كريم وهي تستعيد ما حدث لها يوم انفجار ميناء بيروت.

 

في عيد ميلاد ليلى علوي.. أهم محطات حياتها وأول أجر لها وسر تعرضها للتحرش
 

يحل اليوم الثلاثاء ،عيد ميلاد الفنانة ليلى علوي ، فهي أحدي أيقونات الجمال في الوسط الفني ، تتميز بملامح بريئة جعلتها تحظى بمكانة في قلوب الجمهور .

كنت بعيط ومش عاوزة أعمل الدور.. رنا رئيس تكشف صعوبات واجهتها في ليالينا 80
 

كشفت الفنانة الشابة رنا رئيس  خلال ندوتها في موقع صدى البلدعن كواليس مشاركتها في مسلسل ليالينا 80 وسبب نجاحها وانطلاقتها من هذا العمل

مايا دياب نيللي كريم رنا رئيس ليلى علوي برنامج بصراحة

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