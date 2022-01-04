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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يعود لتدريباته في غياب موسيماني

صدى البلد

عاد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لتدريباته ظهر اليوم، الثلاثاء؛ استعدادا لخوض مباريات كأس رابطة الأندية التي تبدأ بمواجهة الجونة يوم الخميس13 يناير الجاري.

ويخوض الأهلي تدريباته تحت قيادة سامي قمصان، المدرب العام للفريق، لحين عودة المدير الفني بيتسو موسيماني.

وكان الجهاز الفني للأهلي منح اللاعبين راحة من التدريبات؛ بسبب توقف مسابقة الدوري الممتاز؛ لانشغال المنتخب الوطني بالتحضير لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها في الكاميرون خلال الشهر الحالي.

ويغيب عن تدريبات الأهلي اللاعبون الدوليون المنضمون إلى منتخبات بلادهم؛ استعدادا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

مجموعة الأهلي في كأس الرابطة

يذكر أن قرعة النسخة الأولى من كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم التي أجريت أمس، الاثنين، وضعت الأهلي على رأس المجموعة الثانية التي تضم أندية «سموحة ‏والبنك الأهلي والمقاولون العرب والإسماعيلي والجونة».
وجاءت مباريات الأهلي في البطولة كالتالي:‏
الجولة الأولى: الأهلي × الجونة يوم الخميس 13 يناير الساعة 2:30 عصرًا.
الجولة الثانية: الإسماعيلي × الأهلي يوم الاثنين 17 يناير الساعة 2:30 عصرًا.
الجولة الثالثة: الأهلي × المقاولون العرب يوم الجمعة 21 يناير الساعة 5 مساء.
الجولة الرابعة: سموحة × الأهلي يوم‏ الخميس 27 يناير الساعة 5 مساء.
الجولة الخامسة: الأهلي × البنك الأهلي يوم الأحد 30 يناير الساعة 2:30 عصرًا.

ويشارك في البطولة 18 ناديًا، تم تقسيمها إلى ثلاث مجموعات على أن تضم كل مجموعة 6 ‏فرق، يتأهل منها بطل كل مجموعة إلى دور نصف النهائي، بالإضافة إلى أفضل فريق يحتل المركز الثاني في المجموعات الثلاث.‏

ويقام الدور نصف النهائي، والدور النهائي في الفترة من 1 إلى 14 يونيو المقبل خلال فترة توقف ‏الدوري بسبب الأجندة الدولية.‏
وتشهد المباريات حضورًا جماهيريًّا بنفس العدد المسموح به في بطولة الدوري الممتاز، وتقام مباريات ‏البطولة بتقنية الفار.‏

 

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