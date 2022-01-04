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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

من هو أكثر لاعب أهلاوي سيتألق في كأس الرابطة؟.. نبيل الحلفاوي يجيب

نبيل الحلفاوى
نبيل الحلفاوى

نشر الفنان نبيل الحلفاوى تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر ردا على سؤال أحد متابعيه عن النجم الذى يمكن أن يتألق فى النادى الأهلى خلال بطولة كأس الرابطة. 

وكان سؤال متابع حساب نبيل الحلفاوى: “تتوقع مين هيتألق من الأهلى فى كأس الرابطة يا قبطان”. 

وجاء رد نبيل الحلفاوى : “أحمد عبد القادر.. ومن خارج الأهلي.. أحمد رفعت”. 

وتساءل نبيل الحلفاوى عن اللاعب محمد محمود قائلا : “ويا ترى فيه احتمال نشوف محمد محمود؟”. 

نبيل الحلفاوى وإبراهيم حجازى 

كان الفنان نبيل الحلفاوى قد نشر تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر ينعى فيه الاعلامى الراحل ابراهيم حجازى والذى وافته المنية متأثرا بالاصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقال نبيل الحلفاوي “رحم الله الكاتب والإعلامي الناقد الرياضي الأستاذ إبراهيم حجازي، خالص العزاء لأسرته وتلاميذه وللساحتين الصحفية والرياضية”.

رحل عن عالمنا اليوم الإثنين، الكاتب الصحفي والناقد الرياضي الكبير إبراهيم حجازي رئيس لجنة الرياضة بمجلس الشيوخ، عن عمر يناهز 79 عاما بعد صراع مع المرض.

حب حجازي الشديد لوطنه 

وقد عرف عن الراحل إبراهيم حجازي، حبه الشديد لوطنه فقد كان أحد أبطال القوات المسلحة الذين شاركوا في نصر أكتوبر المجيد 1973، كذلك عرف عنه حبه وولعه الشديد بالنادي الأهلي.

التحق الكاتب الراحل إبراهيم حجازي بالقوات المسلحة عام 1968، حيث خدم ضمن سلاح المظلات، وتحدث حجازي في أكثر من لقاء عن نصر أكتوبر المجيد كلما حلت ذكرى انتصارات أكتوبر.

وأجرى الناقد الرياضي الراحل إبراهيم حجازي أحد الحوارات الصحفية قبل تعرضه لوعكة صحية "توفي على إثرها" تحدث خلاله عن كواليس نصر أكتوبر المجيد.

وقال إبراهيم حجازي، إن خط بارليف كان عبارة عن سلسلة من التحصينات الدفاعية، التي كانت تمتد على طول الساحل الشرقي الخاص بقناة السويس على طول 170 كم، متابعًا: «بدأنا الحرب بضربة جوية نجحت بنسبة 98% في تدمير النقاط المحددة، ثم أطلقت المدفعية 3 آلاف طن من الذخيرة في 53 دقيقة بمعدل 175 دانة في الثانية الواحدة، بجانب عمل 81 فتحة في الساتر الترابي بعرض 3 متر للفتحة الواحدة، 3 مليون متر مكعب رمال تم ازالتها جراء اقتحام الساتر، و استولينا على آخر نقطة في خط بارليف يوم 13 أكتوبر  أي بعد 7 أيام فقط من بدء المعركة، في الظروف العادية لن يستطيع مجند أن يؤدي هذه المهام، ولكنها معجزة السماء وتأييد الله سبحانه وتعالى».

رحمه الله.. نبيل الحلفاوي ينعى ابراهيم حجازي

صن داونز.. تعليق نبيل الحلفاوى على مجموعة الأهلى فى بطولة أفريقيا

ولفت إبراهيم حجازي، أن مصر بدأت حربها ضد إسرائيل بمرحلة أطلق عليها اسم «مرحلة الصمود»، انتقلت بعدها القوات المسلحة المصرية إلى مرحلة «الدفاع النشط»، ثم تطور القتال إلى مرحلة جديدة أطلق عليها «الاستنزاف»، لتصل الحرب إلى ذروتها في عام 1973.

وأشار إبراهيم حجازي إلى أن معركة «المزرعة الصينية» إحدى المعارك التي لن ينساها التاريخ، وضمن المعارك التي تدرس ضمن حرب أكتوبر، بتمزع أوصال كتيبتين للعدو واحدة مظلات والأخرى مدرعات، وتلحق بهما هزيمة لا تنسى والقدر أرادها ذات مغزى لأن تلك المعركة قادتها الثلاثة أصبحوا فيما بعد وزراء دفاع، إيهود باراك، وأرييل شارون، وكلاهما تولى منصب وزير الدفاع الإسرائيلى.

النادي الأهلي الفنان نبيل الحلفاوي نبيل الحلفاوي إبراهيم حجازى أحمد عبد القادر

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