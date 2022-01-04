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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإمارات.. تقديم 18,821 جرعة من لقاحات كورونا خلال 24 ساعة

لقاح كورونا
لقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، الثلاثاء، تقديم 18,821 جرعة من لقاحات وباء "كوفيد-19" خلال الـ 24 ساعة الماضية، وبلغ الإجمالي حتى اليوم 22,721,111.

وكانت أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، اليوم "الثلاثاء"، عن إجراء 397,766 فحصا جديدا لكورونا خلال آخر 24 ساعة على فئات مختلفة بالمجتمع.

يأتي ذلك تماشيا مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا والمخالطين لهم وعزلهم.

‎وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوصات في الكشف عن 2,581 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 772,189 حالة.

‌‎كما أعلنت الوزارة عن وفاة حالة مصابة نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في دولة الإمارات 2,170 حالة.

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