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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رحمي: لا رصف دون بالوعات الأمطار

اجتماع وجولة ميدانية لمحافظ الغربية لمتابعة أعمال الرصف بالشوارع

محافظ الغربية
محافظ الغربية

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أن المحافظة تستكمل هذا العام أكبر خطة رصف بدأتها خلال العامين السابقين، وذلك من خلال رصف الشوارع الرئيسية والحيوية والتي تساهم في تحقيق السيولة المرورية وتعيد للمدن رونقها الحضاري.

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 جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها المحافظ بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ ، تلاها عقد اجتماع بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة بحضور اللواء محمد السيد مدير قطاع الطرق والكباري بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية ورؤساء المدن والأحياء.

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وخلال الاجتماع ناقش المحافظ الخطط المقترحة لرصف عدد من الشوارع داخل حي ثان طنطا في مناطق ( الإستاد، الأشرف، منطقة وسط البلد ومنطقة الجلاء)، إلى جانب أعمال الرصف داخل مركزي زفتى وسمنود حيث سيتم رصف ٢٣ شارع داخل مركز زفتى ( ١٠ أسفلت و ١٣ بطبقة الانترلوك ) ، في حين سيتم رصف مدخل مدينة سمنود والشارع المؤدي إلى الجامعة التكنولوجية ببهبيت الحجارة وإنشاء كورنيش سمنود الجديد .

وخلال الاجتماع أكد المحافظ على استمرار المنهجية  المتبعة بعدم رصف أي شوارع دون وضع بالوعات لصرف مياه الأمطار، بلدورات وأرصفة ، إلى جانب الأعمدة الديكورية عند الحاجة إليها.

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رافق المحافظ خلال الجولة المحاسب حسام عبد اللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا والأستاذ محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا.

يُذْكَرْ أن محافظة الغربية تقوم بتنفيذ أكبر خطة رصف تشهدها المحافظة وذلك خلال عامين ، حيث تم رصف ٣٦٣ شارع وطريق بطول ٣٠٣ كيلو متر ، وجاري رصف ١٥٩ شارع وطريق بطول ٢١٠ كيلو متر.

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