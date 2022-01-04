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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

10 مارس.. الحكم في إعادة محاكمة 20 متهما بـ فض اعتصام النهضة

محكمة - صورة تعبيرية
محكمة - صورة تعبيرية

قررت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم طرة اليوم، برئاسة المستشار معتز خفاجى، حجز إعادة إجراءات محاكمة 20 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث فض اعتصام النهضة" للحكم في جلسة 10 مارس.

وتضمن أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات عدة تهم تفيد تدبيرهم تجمهرا هدفه تكدير الأمن والسلم العام، وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو.

كما جاء بأمر الإحالة أن المتهمين ألفوا وتولوا قيادة عصابة هاجمت طائفة من السكان قاطني ومرتادي محيط ميدان النهضة وقاومت رجال السلطة العامة القائمين على إبلاغهم أمر وجوب تفرق تجمهرهم نفاذا للأمر القضائي الصادر من النيابة العامة بتاريخ 31 يوليو 2013 بتكليف الشرطة باتخاذ اللازم قانونا نحو ضبط الجرائم التى وقعت بمحيط دوائر ميادين ورابعة العدوية والنهضة.

مجمع محاكم طرة محاكم طرة طرة اعتصام النهضة الشرطة

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