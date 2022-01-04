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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات.. زيادة في سعر شانجان ايدو 2022.. أسعار رينو كوليوس بالسعودية

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، متضمنة أخبارا وتقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، فضلا عن تقارير عالمية.. نستعرض أبرزها.

 

زيادة في أسعار شانجان ايدو موديل 2022 في مصر .. تفاصيل

شهدت السيارة شانجان ايدو موديل 2022 ارتفاعًا بالقيمة التسويقية داخل السوق المصري، حيث تراوحت الزيادة بين 2000 و 3000 جنيه،  عن النسختين التي طرحتهم الشركة داخل السوق المصري وهم L1 وقرينتها الأعلى تجهيزًا L2.

 

أحدث أسعار رينو كوليوس موديل 2022 في السعودية

استقبل السوق السعودي النسخة الجديدة رينو كوليوس موديل 2022، وتعد هذه السيارة هي أحدث الإصدارات ضمن أسطول رينو، وتنتمي إلى فئة الكروس أوفر الرياضية، وتضم باقة من التجهيزات الفنية إلى جانب تقنيات الحماية والأمان، وبرامج دعم قائد المركبة، بالإضافة إلى التصميم الخارجي الذي يحمل الكثير من اللمسات العصرية.

 

تتفوق على لوسيد وتسلا .. مرسيدس تكشف عن فيجين EQXX بأطول نطاق تشغيل

كشفت  مرسيدس بنز  عن مفهومها الجديد فيجين EQXX رسميا خلال فعاليات معرض الإلكترونيات الاستهلاكية المقام في لاس فيجاس، من خلال بث مباشر رقمي عبر الإنترنت، أعلنت فيه تفاصيل أحدث طرازاتها.

 

زيادة 87% عن 2020.. مليون سيارة إجمالي مبيعات تسلا في 2021

أعلنت شركة تسلا موتورز ، أنها قامت بتسليم 936,172 مركبة في عام 2021، أي ما يقرب من مليون سيارة من مختلف الطرازات التي تقدمها.

 

بي إم دبليو M2 موديل 2022 بقوة 400 حصان ودفع خلفي

ما زالت شركة  بي ام دبليو  في مرحلة تطوير طرازها M2 الرياضي موديل 2023، وحتى الآن لم تظهر منها سوى النسخة الاختبارية الأولية التي ظهرت في لقطات تجسسية وهي بالكسوة المموهة وتخفي معظم ملامحها الرئيسية.

 

تستعد لمنافسة مرسيدس S.. بي إم دبليو تطرح الفئة 7 بتحسينات شاملة

تستعد  بي ام دبليو  لطرح الفئة 7 من طرازها الأكثر شهرة وأهمية في جيله السابع بحلول السنة المقبلة مزودا بترسانة قوية من أحدث الوسائل التكنولوجية والرقمية مع إعادة تصميم الشكل الخارجي وتقديم إصدار كهربائي باسم  بي ام دبليو i7 لأول مرة.

 

لإضاءة قوية .. 4 أسباب تؤدى إلى ضعف مصابيح سياراتك

تعتبر الإنارة فى السيارات، من أهم الأشياء التى يجب على السائق فى فصل الشتاء مراعاتها، والاهتمام بحالتها وصياناتها باستمرار ، بسبب أهميتها فى الرؤية وخصوصا اثناء الشبورة و الامطار فى ليالي الشتاء القارص.

 

يفضلون موستنج الكهربائية.. صراع تسلا مع فورد يحتدم على سوق المركبات الكهربائية

استطاعت شركة  فورد  موتورز تحقيق نجاحات سريعة منذ تولي توم فورد منصب الرئيس التنفيذي للعلامة التجارية الأمريكية مما أدى إلى تضاعف سعر أسهمها ببورصة وول ستريت، ليس ذلك فحسب بل أصبحت منافسا شرسا لرائدة السيارات الكهربائية، تسلا موتورز، وتنافسها بقوة في أسواق الولايات المتحدة الأمريكية حتى أصبحت خصما لا يستهان به.

 

تهزم فولكس فاجن.. تسلا 3 تحتل الصدارة في مبيعات السيارات الكهربائية

احتلت  تسلا  موديل 3 مركز الصدارة في قائمة المبيعات للسيارات الكهربائية بالقارة الأوروبية.

اخبار السيارات اخبار السيارات شانجان رينو

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