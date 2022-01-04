تهزم فولكس فاجن.. تسلا 3 تحتل الصدارة في مبيعات السيارات الكهربائية

احتلت تسلا موديل 3 مركز الصدارة في قائمة المبيعات للسيارات الكهربائية بالقارة الأوروبية.

ووفقا لموقع "أوتو كار" المتخصص في السيارات، استطاعت تسلا موتورز أن تحقق قفزة هائلة في مبيعات السيارات الكهربائية خلال عام 2021 وبيع 112,687 وحدة من طراز تسلا 3 من يناير حتى نوفمبر من العام الماضي، مما يجعلها السيارة الأعلى مبيعا في القارة الأوروبية.

وجاءت في المركز الثاني فولكس فاجن ID 3 الكهربائية التي باعت 62,467 وحدة في الفترة من يناير – نوفمبر 2021، وهو ما يعني زيادة 124 % عن العام السابق عليه.

أما المركز الثالث للسيارة الكهربائية الأعلى مبيعا فكانت رينو زووي التي تمكنت من بيع 60,362 وحدة خلال الفترة من يناير – نوفمبر 2021 بانخفاض بنسبة 28% على أساس سنوي.

وأشار الموقع إلى أنه في شهر سبتمبر الماضي تحققت ذروة نجاح تسلا 3 عندما تمكنت من تحقيق مبيعات أعلى من أي طراز آخر بما فيهم سيارات الاحتراق الداخلي، لتكون مبيعاتها أعلى من رينو كليو و فولكس فاجن جولف أشهر السيارات التي تحقق مبيعات كبيرة.

وأوضح أنه خلال شهر نوفمبر من العام الماضي ، استحوذت السيارات منخفضة الانبعاثات الكربونية سواء الكهربائية والهايبرد والهايبرد بلج إن الموصولة بالكهرباء على 26 % من إجمالي مبيعات السيارات الأوروبية، وهو ما يعني ارتفاعًا عن نسبة شهر نوفمبر عام 2020 التي بلغت 12% في عام 2020 و 5% فقط في عام 2019.