زيادة 87% عن 2020.. مليون سيارة إجمالي مبيعات تسلا في 2021

أعلنت شركة تسلا موتورز ، أنها قامت بتسليم 936,172 مركبة في عام 2021، أي ما يقرب من مليون سيارة من مختلف الطرازات التي تقدمها.

ووفقا لموقع "كار آند درايفر" المتخصص في السيارات، لم تعلن تسلا موتورز عن عدد الوحدات المسلمة لكل بلد على حدى، لكنها أعلنت خلال عطلة أعياد الميلاد وبداية السنة الجديدة أنها سلمت 308600 سيارة في الربع الأخير من عام 2021.

فيما كانت طرازات تسلا موديل S و تسلا موديل X الكهربائية 11750 وحدة من تلك التسليمات، في حين أن الجزء الأكبر من المبيعات أي طرازات تسلا 3 وتسلا Y الأكثر طلبا وشعبية بين العملاء بلغت - 296850 وحدة في الربع الأخير من سنة 2021، وبالتالي بلغ إجمالي التسليمات بالكامل إلى 936172 سيارة.

وأشار الموقع المتخصص في السيارات، إلى أن تسليمات تسلا موتورز البالغ عددها 936000 وحدة تمثل زيادة بنسبة 87 % في المبيعات عن العام السابق عليه اي سنة 2020، بناءً على إعلان نتائج تسلا بشكل رسمي في 2 يناير الحالي ، في حين أن عمليات التسليم التي بلغت 306.600 وحدة للربع الرابع من السنة تعني أن تسلا سلمت % 71 من سياراتها الكهربائية في الربع الرابع من عام 2021.

فيما قالت عملاق صناعة السيارات الكهربائية إن عمليات تسليم تسلا البالغة 308.600 في الربع الأخير جعلتها أفضل ربع لها على الإطلاق في طوال تاريخها، خاصة وأنها تفوقت من خلال الربع الرابع على الربع الثالث من سنة 2021 التي سلمت خلالها 241300 سيارة كهربائية وأنها حققت كل هذه الأرقام القياسية في قت تعاني فيه شركات السيارات من مشاكل في الإنتاج بسبب شلل سلاسل التوريد والنقص العالمي في أشباه الموصلات الذي أدى لسلة من النتائج السلبية على القطاع أو على المشترين على حد سواء.