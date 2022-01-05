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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سبايكر تعود في 2022 بمحركات V8 ونظام دفع رباعي | صور

سبايكر تعود في 2022
سبايكر تعود في 2022 بمحركات V8 ونظام دفع رباعي | صور

انتشرت عدة أخبار وشائعات جديدة عن اقتراب عودة شركة صناعة السيارات الهولندية سبايكر في عام 2022 بسيارات جديدة تعتمد على محركات احتراق داخلي، بمساعدة تمويل كبير من مجموعة من المستثمرين الروس لتمكين الشركة من النهوض والمنافسة مجدداً.

المستثمران الرئيسيان في الصفقة هما بوريس روتنبرغ مالك Rotenberg SMP Racingو BR Engineering و وميخائيل بيسيس مالك SMP Racing Monaco، وكذلك مالك Milan Morady SAفي لوكسمبورغ و R-Company GmbHفي ألمانيا، حيث تبدو هذه الأسماء مألوفة في عالم السيارات، وذلك بسبب أنهما كانا أيضاً الزوج السابق الذي فشل في إبرام الصفقة العام الماضي، مما دفع الرئيس التنفيذي لشركة سبايكر فيكتور مولر إلى تقديم طلب إفلاس مرة أخرى.

تعتبر اتفاقية التعاون التي أكدناها اليوم هي نقطة البداية لإعادة بناء شركة سبايكر الهولندية كشركة مصنعة للسيارات الرياضية بأساس أكثر صلابة من أي وقت مضى، مع إمكانية الوصول إلى موارد تقنية ومالية كبيرة أفضل مما من السابق، وذلك حسب ما قاله رئيس الشركة فيكتور مولر في بيانه.

تشير التقارير إلى اقتراب شركة سبايكر من إنتاج ثلاثة طرازات جديدة، وهي: 

Spyker C8 Preliator

Spyker D8 Peking-to-Paris SUV

Spyker B6 Venator

سيبدأ الإنتاج رسمياً خلال هذا العام وذلك بمجرد قيام الأطراف بإضفاء الطابع الرسمي على الاتفاقية كتابياً وتأمين حقوق العلامات التجارية المعمول بها، وتشمل التفاصيل الأخرى لإنتاج سيارات سبايكر تعاوناً بين ثلاث دول هي هيئات ألياف الكربون المُنتجة في روسيا وهندسة تقنية الرئيسية للسيارات من ألمانيا وروسيا، والتجميع النهائي عبر منشأة تصنيع جديدة خاصة بالشركة في هولندا.

كشف مولر رئيس شركة سبايكر بسعادة عن القليل حول السيارات القادمة في حالة تحققها ملمحاً إلى مجموعات نقل الحركة الخاصة بهم حيث قال "في عالم تهيمن عليه المحركات الكهربائية، هناك طلب على السيارات الرياضية التي يعشقها مجموعة كبيرة من محبي وعشاق السيارات حول العالم، سنستمر في تلبية احتياجات تلك المجموعة من المتحمسين على وجه الخصوص وبالطبع سنقدم حلولًا هجينة في موديلاتنا المستقبلية، ولكن يظل محرك V8 ICEفي قلب كل عشاق سبايكر لسنوات عديدة قادمة ".

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