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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

70% من المصريين يعانون ارتجاع في المريء.. وأطباء الجهاز الهضمي يقدمون روشتة الوقاية

صدى البلد

حذر أطباء الجهاز الهضمي، من تداعيات الإصابة بفيروس «كورونا» على المعدة والجهاز الهضمي، والتي قد تؤدي للإصابة بسرطان المعدة حالة تفاقم الإصابة، وكشف الأطباء المشاركون في «المؤتمر الثاني لعلاجات ارتجاع المريء والجرثومة الحلزونية»، أن بعض الأعراض مثل «المغص الشديد، والإسهال والقيء» قد تستمر لما بعد التعافي من «كورونا»، وتؤدي لمضاعفات لفترة تتراوح من 3- 6 أشهر، وبالتالي كل من أصيب بالفيروس عليه مراجعة الطبيب حالة تكرار تلك الأعراض، لأنها قد تتحول من عرض لمرض يجب علاجه حتى لا يتفاقم ويُسبب التهابات وتقرحات بالمعدة.

وعرض كبار الأطباء المشاركون بالمؤتمر من مختلف الجامعات المصرية، أحدث الأبحاث العلمية لعلاج ارتجاع المريء والجرثومة الحلزونية، وأيضا أحدث ما توصل إليه العلم في جراحات المناظير وارتجاع المريء، كما تم تنظيم ورش عمل ومحاضرات لشباب الأطباء لاطلاعهم على أحدث ما توصل له الطب في مجال علاج ارتجاع المريء دوائيا وجراحيًا.

وقال الدكتور حسام غنيم أستاذ الجهاز الهضمي والكبد بطب قصر العيني، إنه مع انتشار فيروس كورونا فأن الأبحاث العلمية، كشفت عن وجود تداعيات للفيروس على المعدة والجهاز الهضمي سواء بتسبب الفيروس في المغص الشديد والإسهال الشديد أو القيء، وحتى مرحلة ما بعد كورونا.
وتابع: هناك مضاعفات تستمر للمريض لفترات تتراوح من 3- 6 شهور منها ألم المعدة والإسهال أو القيء وهذه الأعراض تختفي، ولذلك من أصيب بفيروس كورونا عليه أن يتوقع ذلك ويراجع الطبيب إذا تكررت تلك الأعراض، لأنها تتحول من عرض لمرض يجب علاجه حتى لا يتفاقم ويسبب التهابات وتقرحات قد تُسبب سرطان المعدة فيما بعد.

وأعلن أستاذ الجهاز الهضمي، بشرى للمرضى تتمثل بوجود جراحات للمناظير لعلاج المريء، مشيرًا أنه تم تنفيذها وأعطت تجارب ناجحة في مصر، ومنها تقوية أو تضييق عضلة الفؤاد المسئولة عن منع خروج محتويات المعدة لأعلى وحدوث الارتجاع، رغم أنها مازالت حديثة في الخارج، ولكن تم تطبيقها في مصر من خلال خيرة شباب الأطباء.

وفي كلمته قال الدكتور شريف مجاور أستاذ الجهاز الهضمي والكبد بكلية الطب جامعة القاهرة، إن المؤتمر الثاني لعلاج ارتجاع المريء، يهدف لتعزيز فكرة التعليم الطبي المستمر، ونقل الخبرات من الأساتذة لشباب الأطباء بما يساعدهم في الاستفادة من الخبرات المختلفة ويصُب في صالح المريض.
وأكد أستاذ الجهاز الهضمي، أن ارتجاع المريء يجعل المريض يشعر بالحموضة، مما يؤثر سلبًا على حياته، خاصة وأن موجات ارتجاع المريء والحموضة تكون عنيفة وتؤرق المريض وتمنعه من النوم وممارسة حياته بشكل طبيعي.
ونصح مجاور، المريض الذي يشعر بالحموضة والارتجاع، بضرورة التوجه للطبيب للتشخيص الدقيق، خاصة في ظل التشابه بينه وبين أمراض أخرى، لأن التشخيص الدقيق يوضح هل الارتجاع سببه ضيق بالمريء أم أسباب أخرى، كما نصح المرضى بضرورة تقليل الوزن وإتباع نمط غذائي سليم وممارسة الرياضة، لأن أهم مُسببات المرض، السمنة وزيادة الوزن وتناول أطعمة غير صحية.

فيما كشف الدكتور يسرى طاهر أستاذ أمراض الكبد والجهاز الهضمي بجامعة الإسكندرية، عن وجود أكثر من 70% من المواطنين يعانون من «ارتجاع في المريء» وذلك بدرجات متفاوتة، قد تكون بسيطة أو عنيفة وبعضها يتسبب في مضاعفات تُسبب تقرحات وضيق بالمريء، وهناك أدوية متطورة تساهم في علاج الحموضة وارتجاع المريء مع المداومة عليها والانتظام في تناولها وفقا لإرشادات الطبيب.

من جانبه أكد الدكتور سراج زكريا أستاذ أمراض الكبد والجهاز الهضمي، وأمين عام الجمعية المصرية لدراسة المناظير وأمراض الكبد والجهاز الهضمي، أن الأسباب الرئيسية لارتجاع المريء «السمنة المفرطة، وجود ضعف بالعضلة أسفل المريء، وجود فتق في الحجاب الحاجز سواء مرضياً أو خلقيا، فقد يكون هناك أطفال مولودين باتساع في الحجاب الحاجز، مما يؤدى لالتصاقات تؤدى لاتساع المريء وضعف للعضلة القابضة، مما يُسبب تقرحات قد تؤدي لتليفات تضيق المريء، الشيء الذي يستوجب عمليات جراحية لتوسعة المريء.
وتابع: يمكن تشخصيه الآن وعلاجه بالمناظير، وباستخدام الذكاء الاصطناعي، مما يساهم في توفير أفضل علاج، ونصح أستاذ الجهاز الهضمي، المواطنين بضرورة الحفاظ على عدم زيادة الوزن باعتباره أحد الأسباب الرئيسية المسببة لارتجاع المريء ومضاعفاته.
وأضاف أستاذ الجهاز الهضمي، أن المؤتمر الثاني لعلاج أمراض ارتجاع المريء والجرثومة الحلزونية، جاء تأكيدًا على النهج الجيد لشركة «استنو» للأدوية، وعلاج «الكنترو لوك» الذي ساهم في تخفيف الكثير من ألام مرضى ارتجاع المريء، مشيرًا أن المؤتمر حضره المئات من شباب الأطباء، تم إعطاءهم محاضرات بواسطة نخبة من كبار الأستاذة سواء في مصر أو بالخارج.

وفى نفس السياق أكد الدكتور إبراهيم مصطفى أستاذ الجهاز الهضمي والكبد بمعهد «تيدور بلهارس»، أن المؤتمر وضع المعلومات الطبية الصحيحة لعلاج التهابات المعدة وعلاج البكتيريا وارتجاع المريء، وفى نفس الوقت وضع القواعد العلمية التي يجب أن يتبعها الطبيب والمريض معاً، من خلال المناقشات العلمية الطبيبة التي أدارها الأساتذة مع شباب الأطباء، مشيراً أن المستشفيات الجامعية والجمعيات الطبية، وجهت مؤخرًا بوضع كتيب لـ«الاسترشاد الطبي» للتشخيص والعلاج لمشكلات الجهاز الهضمي، تساهم في خدمة الأطباء والمرضى للوصول لأفضل العلاجات .
ونصح مصطفى، بضرورة إتباع نظام غذائي جيد لمنع الإصابة بالحموضة وارتجاع المريء، ضرورة عدم الأكل ليلاً قبل النوم مباشرة، وعدم شرب الكافيين والمشروبات الغذائية ويختار مطاعم تقدم وجبات صحية حتى وان كانت وجبات سريعة.

وصرح الدكتور احمد سراج مدير عام الشركة اسينو بمصر، أن انطلاق الشركة بالسوق المصري يهدف لتحسين صحة المريض، وقد استطاعت الشركة على مدار عامين المساهمة في تحسين صحة مرضى ارتجاع المريء والجرثومة الحلزونية، والمساعدة في تطوير المستوى العلمي لشباب الأطباء، من خلال الشراكة العلمية مع مختلف الجمعيات والهيئات الطبية، مع وجود أكثر من خطة لتوفير أدوية تخدم المريض المصري خاصة أدوية الأمراض المزمنة بمختلف أنواعها.

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