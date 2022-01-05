أغرب حالة ميلاد .. سيدة تنجب توأمًا والفارق بينهما عام

في واقعة شديدة الغرابة ولد توأم في كاليفورنيا بـ الولايات المتحدة الأمريكية وبينهما فرق لا يتجاوز البضع دقائق، ولكن في إنجاز نادر للغاية، تقع أعياد ميلادهم في سنوات مختلفة عن بعضهم البعض.

ولد ألفريدو أنطونيو تروجيلو في الساعة 23:45 بالتوقيت المحلي لـ أمريكا عشية رأس السنة الجديدة عام 2021، بينما وصلت شقيقته أيلين يولاندا تروجيلو بعد 15 دقيقة فقط ، في منتصف الليل في 1 يناير 2022.

ليتم كتابة كل منهم في سنة مختلفة، ليكن الفرق بينهما في الأوراق الرسمية عام، قالت والدتهما فاطمة مادريجال إنه من الجنون أن يكون لتوأمها أعياد ميلاد مختلفة، وأضافت في بيان إنها متفاجئة وسعيدة بوصول ابنتها المولودة في منتصف الليل لتصبح أول طفل يولد في المستشفى المحلي عام 2022.

وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ، تحدث ولادة توأم 120 ألف مرة سنويًا في الولايات المتحدة ، أي حوالي 3٪ من إجمالي الولادات، ويقدر مركز ناتيفيداد الطبي - مستشفى ساليناس الذي أنجب الأطفال - احتمالية ولادة التوائم في سنوات مختلفة بحوالي واحد من كل مليونين.



في بيان وصف طبيب من نافيداد ولادة تروخيو بأنها: "بالتأكيد واحدة من أكثر الولادات التي لا تنسى في حياتي المهنية"، بحسب ما نشرت "بي بي سي" البريطانية.

قالت الدكتورة آنا أبريل أرياس: "لقد كان من دواعي سروري المطلق مساعدة هؤلاء الصغار على الوصول بأمان إلى هنا في عامي 2021 و 2022"، وقد كان وزن الطفل الأول ، ألفريدو ، ستة أرطال وأوقية واحدة ، بينما كان وزن أخته الصغيرة أيلين بخمسة أرطال و 14 أونصة.

