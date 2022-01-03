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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بسبب خريطة رسمها.. شاب يعود لأحضان أمه بعد 33 سنة من اختطافه

صدى البلد

تم لم شمل رجل مع والدته بعد 33 عامًا من اختطافه، وذلك بعد أن رسم خريطة تقريبية معتمدًا على ذاكرة طفولته لـ قريته  التي خطف منها منذ فترة طويلة، ليعود أخيرًا إلى أحضان أمه التي انتظرته طيلة هذه السنوات.

كان "لي جينجوي" في الرابعة من عمره فقط عندما اختطفه أحد الجيران في مقاطعة يونان ، جنوب غرب الصين ، وتم الاتجار به على بعد حوالي 1000 ميل.

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تم بيعه لعائلة استمرت في تربيته ، لكنه قال إنه لم ينس قط اختطافه المروع، وعندما كبر كان غالبًا ما يرسم قريته بعصا على الأرض حتى يتمكن من تذكرها، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

في الشهر الماضي ، نشر لي ، 37 عامًا ، رسمًا على الإنترنت رسمه للقرية ، وتوسل إلى الجمهور لمساعدته في التعرف عليها والعودة إلى المنزل.

كان يتوقع الانتظار سنوات للحصول على الأخبار ، لكنه صُدم عندما حصل على معلومات على الفور تقريبًا أدت إلى التعرف على قريته ووالدته بعد أن ساعد رجال الشرطة أيضًا في تحقيقه.

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نشر موقع إخباري في شنغهاي مقطع فيديو للقاء الأم والابن لأول مرة منذ أكثر من ثلاثة عقود، ونقلت عن والدته قولها "لقد وجدت طفلي الصغير أخيرًا".

وبحسب ما ورد ، تناول السيد لي في وقت لاحق وجبة مع والدته وأقاربه الآخرين ، الذين أطلعوهم على الخريطة التي رسمها لغابات الخيزران وحقول الأرز.

طفولته الصين

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