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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

وجد في شعرها.. القمل يكشف أسرار مومياء عمرها 2000 سنة

صدى البلد

في خطوة غير مسبوقة استعاد العلماء تحليل لـ الحمض النووي القديم من الأسمنت الذي وجد على شعر بقايا المومياء التي يعود تاريخها إلى 1500-2000 عام بفعل القمل.

فقد تصبح خلايا الجلد من فروة الرأس مغطاة بالأسمنت الذي ينتجه قمل الإناث لأنها تترك البيض بالشعر، لذا يمكن أن تسمح هذه الطريقة بدراسة العديد من العينات الفريدة من البقايا البشرية حيث لا تتوفر عينات العظام والأسنان.

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كشف تحليل الحمض النووي عن أدلة حول أنماط الهجرة البشرية قبل كولومبوس داخل أمريكا الجنوبية.

قاد البحث جامعة ريدينج ، حيث قالت الدكتورة أليخاندرا بيروتي ، الأستاذة المشاركة في علم الأحياء اللافقارية: "لقد أظهرنا أن معلوماتنا الجينية يمكن الحفاظ عليها من خلال المادة اللاصقة التي ينتجها قمل الرأس على شعرنا، بالإضافة إلى علم الوراثة ، يمكن أن توفر بيولوجيا القمل أدلة قيمة حول كيفية عيش الناس وموتهم منذ آلاف السنين.  لقد رافقت القرود البشر طوال وجودهم بالكامل ، لذلك يمكن لهذه الطريقة الجديدة أن تفتح الباب أمام منجم ذهب من المعلومات حول أسلافنا ، مع الحفاظ على عينات فريدة ".

حتى الآن ، يُفضل استخراج الحمض النووي القديم من العظام الكثيفة من الجمجمة أو من الأسنان الداخلية ، حيث توفر هذه العينات أفضل جودة.  ومع ذلك ، لا تتوفر بقايا الجمجمة والأسنان دائمًا ، حيث قد يكون من غير الأخلاقي أو ضد المعتقدات الثقافية أخذ عينات من البقايا الأصلية المبكرة ، وبسبب الضرر الشديد الذي تسببه عملية أخذ العينات المدمرة للعينات التي تعرض التحليل العلمي المستقبلي للخطر.

لذلك ، فإن استعادة الحمض النووي من الأسمنت الذي ينتجه القمل هو حل للمشكلة ، خاصة وأن الصئبان توجد بشكل شائع على شعر وملابس البشر المحنطين والمحافظة عليهم جيدًا.

استخرج فريق البحث الحمض النووي من الأسمنت الصافي للعينات التي تم جمعها من عدد من بقايا المومياوات المحنطة من الأرجنتين.  

كانت المومياوات لأشخاص وصلوا قبل 1500-2000 سنة إلى جبال الأنديز في مقاطعة سان خوان ، وسط غرب الأرجنتين.  درس الفريق أيضًا الصئبان القديمة على شعر الإنسان المستخدم في نسيج من تشيلي والصئبان من رأس منكمش مصدره شعب جيفاروان القديم في الإكوادور الأمازونية.

تم العثور على العينات المستخدمة في دراسات الحمض النووي للأسمنت الصئبي تحتوي على نفس تركيز الحمض النووي مثل السن ، ومضاعف بقايا العظام ، وأربعة أضعاف تلك التي تم استردادها من الدم داخل عينات أحدث من القمل.

قال الدكتور ميكيل وينثر بيدرسن من معهد GLOBE في جامعة كوبنهاجن ، والمؤلف الأول: "لقد فاجأتنا الكمية الكبيرة من إنتاج الحمض النووي من هذا الأسمنت ، وكان من المدهش بالنسبة لي أن مثل هذه الكميات الصغيرة لا يزال بإمكانها  قدم لنا كل هذه المعلومات حول من هم هؤلاء الأشخاص ، وكيف يرتبط القمل بأنواع القمل الأخرى ولكن أيضًا يعطينا تلميحات حول الأمراض الفيروسية المحتملة".

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"هناك عملية بحث عن مصادر بديلة للحمض النووي البشري القديم وقد يكون الأسمنت الصئيب أحد تلك البدائل.  

وأضاف الدكتور بيدرسن ، "أعتقد أن هناك حاجة إلى دراسات مستقبلية قبل أن نكشف عن هذه الإمكانات حقًا".

بالإضافة إلى تحليل الحمض النووي ، يمكن للعلماء أيضًا استخلاص استنتاجات حول الشخص والظروف التي عاشوا فيها من موضع القمل على شعرهم ومن طول أنابيب الأسمنت، يمكن الإشارة إلى صحتهم وحتى سبب الوفاة من خلال تفسير بيولوجيا القمل.

العلماء تحليل لـ الحمض النووي الأسمنت المومياء

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