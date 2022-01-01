أخطبوط شبحي وبيت على سطح القمر.. 10 هياكل فضائية غريبة اكتشفت في 2021

خارج نطاق كوكب الأرض، يزخر الفضاء بالأجسام الغامضة التي صوب العلماء والباحثون أنظارهم نحوها خلال عام 2021، وكانت حصيلة الدراسات التي أجريت اكتشافات بارزة لـ هياكل فضائية غامضة وغريبة.

ويرصد موقع "لايف ساينس" 10 من أكثر الهياكل الفضائية روعةً وتطرفًا وغموضًا التي تم اكتشافها في عام 2021.

1. نجم "باك مان" في السماء الجنوبية

تم اكتشاف بقايا "باك مان" خلال عام 2021، وهي عبارة عن بقايا غازية لمستعر أعظم قديم، والمعروف رسميًا باسم N 63A، هو نتاج نجم انهار تحت ثقله في سحابة تدعى "ماجلان الكبيرة" التي تقع على بعد 163000 سنة ضوئية من مجرة ​​درب التبانة.

ويظهر نج باك مان على هيئة كرة نار تشكلت بفعل الغازات شديدة السخونة، ووفقًا لباحثي ناسا فإن الكريات عبارة عن نجوم شابة، تم تشكيلها من نفس سحابة الغاز التي حملت نجم باك مان منذ فترة طويلة.



2. النفق المغناطيسي الذي يحيط بالنظام الشمسي

كوكب الأرض وبقية النظام الشمسي وبعض النجوم القريبة، محاصرة داخل نفق مغناطيسي عملاق ولم يتوصل علماء الفلك السبب، وأشار علماء الفلك في ورقة بحثية في قاعدة بيانات ما قبل الطباعة arXiv أن أنبوب مغناطيسي، يبلغ طوله 1000 سنة ضوئية وغير مرئي للعين المجردة، يحيط بالنظام الشمسي.

وبعد التحليلات والدراسات التي قام بها العلماء، تبين أنه ليس من الواضح من أين أتى هذا النفق المغناطيسي، ولكن مثل هذا النفق يمكن أن تكون موجودة في كل مكان في الكون وربما جزءًا من شبكة شاملة من خطوط المجال المغناطيسي المتقاطعة.

3. حوض بناء ضخم من المجرات القديمة



اكتشف العلماء في دراسة أجريت في 26 أكتوبر في مجلة علم الفلك والفيزياء الفلكية حوض بناء ضخم حيث تُبنى المجرات، على نفس المنوال التي نشأت فيها مجرتنا درب التبانة، فقد يحتوي الهيكل العملاق ، المسمى protocluster، على أكثر من 60 مجرة ​​و11 مليار سنة ضوئية من الأرض.

وهذا ما يضعها في جزء من الكون لا يتجاوز عمره 3 مليارات سنة، وتتشكل العناقيد الأولية مثل هذا في مناطق من الفضاء، حيث تتقاطع خيوط طويلة من الغاز يغلب فيها نسبة الهيدروجين والتي تساعد الجاذبية لتتحد في النجوم والمجرات.

ويوضح الباحثون أن المجرات الشابة التي تتجمع في حوض البناء، وهي تبدو وكأنها تنمو بسرعة شرسة وغير واقعية تقريبًا، كما تشير النتائج إلى أن العناقيد الأولية القديمة كانت أكثر كفاءة بكثير في تجميع أسس الكون الحديث مما تخيله الباحثون.



4. نجم "سباجيتي"

عندما يقترب نجم من الثقوب السوداء، فإن جاذبية الثقب الأسود الشديدة تمد النجم في عملية تسمى "سباجيتيكيشن"، ووجد الباحثون أن هذه العملية غير المرتبة تحدث مباشرة لأول مرة، عندما قام ثقب أسود على بعد 750 مليون سنة ضوئية من الأرض ويزن 30 مليون مرة من كتلة الشمس بحبس نجم عابر في داخله.

ونتج عن ذلك وميض ساطع من الضوء البصري والأشعة السينية وموجات الراديو التي يمكن للتلسكوبات على الأرض اكتشافها بوضوح، لكنها كشفت أيضًا عن نمط غير عادي لخطوط الامتصاص حول قطب الثقب الأسود، مما يُظهر خيطًا طويلًا من الضوء ملفوفًا عدة مرات حول الثقب الأسود ، مثل كرة من الخيوط.



5. حاجز غير مرئي يحمي مركز المجرة

يعتبر مركز مجرة ​​درب التبانة مسرع جسيمات عملاق، حيث يطلق أشعة من مادة مشحونة تسمى الأشعة الكونية إلى الكون بسرعة تقترب من سرعة الضوء.

وتوضح دراسة أجريت في نوفمبر الماضي، أن الباحثين قاموا بـ رسم خريطة لكثافة الأشعة الكونية بالقرب من مركز المجرة، كما اكتشفوا شيئًا محيرًا: حتى مع تدفق الأشعة الكونية من مركز المجرة بشكل جماعي، كان هناك حاجز غامض الحفاظ على جزء كبير من الأشعة الكونية الواردة من دخول المركز على الإطلاق.

ولكن لم يتمكن الفريق إلا من التكهن بمصدر حاجز الأشعة الكونية هذا، لكنهم اقترحوا أنه يمكن أن يكون خليطًا من الحقول المغناطيسية المتعلقة بالثقب الأسود المركزي لمجرتنا.

6. الكوكب شديد الندرة "أورويون"

توصل العلماء خلال 2021 لأدلة قوية على أن أكثر أنواع الكواكب ندرة هو عبارة عن عالم واحد يدور حول ثلاثة نجوم في وقت واحد، وحدد موقعه بأنه يقع على طرف الأنف الغازي العظيم لكوكبة الصياد.

فيما يعد النظام النجمي، المعروف باسم GW Orionis (أو GW Ori) والذي يقع على بعد حوالي 1300 سنة ضوئية من الأرض، هدفًا مثمرا للبحث والدراسة.

ويشبه عيون الثور طبقً لوصف العلماء، فهو عبارة عن ثلاث حلقات برتقالية مغبرة متداخلة داخل بعضها البعض، وبالوسط ثلاث نجوم، اثنان من هذه النجوم محبوستان في مدار ثنائي محكم مع بعضهما البعض، والثالث يدور على نطاق واسع حول النجمين الآخرين.



وأوضح العلماء في ورقة بحثية نُشرت في 17 سبتمبر في دورية الجمعية الملكية الفلكية، أن هناك اختلالا متذبذبا في الحلقات الثلاث للنظام النجمي، وهذا دليل على وجود كوكب كبير بحجم كوكب المشتري، وإذا تم التأكد من ذلك فسيصبح هذا العالم الضخم أول كوكب دائري، أو كوكب يدور حول ثلاثة نجوم ، يتم اكتشافه في الكون.



7. تجويف بعرض 500 سنة ضوئية في مجرة ​​درب التبانة



تتبين سحبتان من الغاز بجانب بعضهما في مجرة ​​درب التبانة، وتمتد هذه المقاطعات الهائلة من الغازات المكونة للنجوم، المعروفة باسم "العناقيد الجزيئية" في السماء، ويبدو أنها تشكل جسراً بين كوكبي الثور وبرسيوس،وتشير الأبحاث والدراسات التي أجريت مؤخرًا بأنها خداع بصري هائل.

وتوضح خرائط ثلاثية الأبعاد جديدة للمنطقة أن هذه الغيوم هي في الواقع تفصل بينها مئات السنين الضوئية، يبعد هذا الاكتشاف المسمى Perseus-Taurus Supershell ، على حوالي 500 سنة ضوئية.

8. "قنديل بحر" شبحي يحيا من الموت

تعمل الجاذبية في الفضاء على تكوين ما يعرف بـ عناقيد المجرات، وهي أكبر الهياكل المعروفة حيث ترتبط الكون ببعضها البعض فهي تحتوي على آلاف المجرات وسحب هائلة من الغازات الساخنة، وأحيانًا قنديل بحر أو اثنين يشبهان الأشباح.

ففي مجموعة المجرات Abell 2877، التي تقع في السماء الجنوبية على بعد حوالي 300 مليون سنة ضوئية من الأرض، اكتشف علماء الفلك أحد قناديل البحر، ويبلغ عرض الهلام الكوني أكثر من مليون سنة ضوئية.

وطبقًا لدراسة نشرت في مجلة The Astrophysical Journal في مارس الماضي، لم ير أحد من قبل أي هيكل بهذا الحجم في مثل هذا النطاق الضيق من الضوء، قد يكون هذا الهلام الكوني ولد من انفجار عالي الطاقة مثل انفجار الثقب الأسود، ويختفي تدريجيًا على مدى ملايين السنين، ولكنه ينشط عند وقوع كارثة كونية أخرى مثل اصطدام مجرتين، والنتيجة هي بنية هائلة تضيء بشكل ساطع على هيئة قنديل بحر.

9. مدفع طاقة ذو ثقب أسود حلزوني الشكل

أصدر الباحثون الصورة الأولى والوحيدة حتى الآن لثقب أسود فائق الكتلة، وهو عبارة عن جسم ضخم تبلغ كتلته 6.5 مليار ضعف كتلة الشمس ويقع على بعد 55 مليون سنة ضوئية من الأرض في مجرة ​​ميسيه 87 وكان ذلك عام 2019.

وفي عام 2021، ألقى العلماء نظرة أخرى على جسم الكتلة باستخدام مرصد كبير جدًا في نيو مكسيكو، وركزوا على الطاقة المنبعثة من مركز الثقب الأسود.

وقد أظهر تحليل الفريق أن الثقب العملاق عبارة عن شكل ملتوي في بنية حلزونية مزدوجة غريبة بواسطة مجال مغناطيسي على شكل مفتاح ينفجر من الثقب الأسود ويصل إلى أعماق الفضاء لما يقرب من 3300 سنة ضوئية.

قال الباحثون إن هذا هو أطول مجال مغناطيسي تم اكتشافه على الإطلاق، ويوفر رؤية جديدة لواحدة من أكثر الظواهر شيوعًا في الكون.

10. كوخ غامض على الجانب الآخر من القمر

التقطت أعين العلماء ما يشبه منزلا أو كوخا على سطح القمر، ورصدت المركبة الجوالة الصينية Yutu 2 الشذوذ على شكل مكعب في 29 أكتوبر ، حيث كان الجسم بارزًا، ومازال البحث جاريا حول هذا الجسم الغامض.