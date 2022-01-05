قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر والأوقاف إلى مدينة الأمل.. الجمعة

تنطلق القافلة الدعوية المشتركة لعلماء الأزهر والأوقاف من مقر وزارة الأوقاف يوم الجمعة القادمة في تمام الساعة " التاسعة صباحًا"، إلى مدينة الأمل (عزبة الهجانة سابقًا )، بمحافظة القاهرة ، وذلك في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وبرعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، و وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة ، وتضم القافلة 10 علماء: خمسة من علماء الأزهر الشريف وخمسة من علماء الأوقاف، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: " العمل شرف" .



والعلماء المشاركون هم على النحو التالي:

1. د / أيمن علي أبو عمر - وكيل الوزارة لشئون الدعوة - مسجد ضياء الحق

2. أ.د/ حسين سيد مجاهد حسن - الأستاذ بكلية الشريعة جامعة الأزهر - مسجد الحرمين

3. د / محمد السيد نصار - مدير عام الإدارة العامة للإرشاد ونشر الدعوة - مسجد البشير النذير

4. الشيخ/ عماد أحمد عثمان أحمد - واعظ بمنطقة وعظ القاهرة - مسجد الدربي

5. د / عمرو محمد عبد الغفار الكمار - مدير عام الإدارة العامة للفتوى وبحوث الدعوة - مسجد العنود

6. الشيخ/ أحمد عبد الله أحمد بكير - واعظ بمنطقة وعظ القاهرة - مسجد عباد الله الذاكرين

7. الدكتور محمد الصغير إسماعيل محمد - مدير إدارة المقارىء - مسجد فتح الإسلام

8. الشيخ/ عبد الرازق سيد عبد الرازق إبراهيم - واعظ بمنطقة وعظ القليوبية - مسجد العرايشية

9. الشيخ / حسن عبد الكريم عسران - عضو الإدارة العامة للإرشاد ونشر الدعوة - مسجد الشهيد حمزة

10. الشيخ/ محمد وجيه مبروك عبد العال - واعظ بمنطقة وعظ الجيزة - مسجد أنس بن مالك (الفتح)