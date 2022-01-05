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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر والأوقاف إلى مدينة الأمل.. الجمعة

شيخ الأزهر
شيخ الأزهر

تنطلق القافلة الدعوية المشتركة لعلماء الأزهر والأوقاف من مقر  وزارة الأوقاف يوم الجمعة القادمة في تمام الساعة " التاسعة صباحًا"، إلى مدينة الأمل  (عزبة الهجانة سابقًا )، بمحافظة القاهرة ، وذلك في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وبرعاية كريمة من فضيلة الإمام  الأكبر  الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، و وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة ، وتضم القافلة  10 علماء:  خمسة من علماء الأزهر الشريف وخمسة من علماء الأوقاف، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع:   "    العمل شرف" .


والعلماء المشاركون هم على النحو التالي: 
1.  د / أيمن علي أبو عمر  - وكيل الوزارة لشئون الدعوة - مسجد ضياء الحق 
2.  أ.د/ حسين سيد مجاهد حسن - الأستاذ بكلية الشريعة جامعة الأزهر - مسجد الحرمين 
3.  د / محمد السيد نصار  - مدير عام الإدارة العامة للإرشاد ونشر الدعوة  - مسجد البشير النذير 
4.  الشيخ/ عماد أحمد عثمان أحمد - واعظ بمنطقة وعظ القاهرة - مسجد الدربي 
5.  د / عمرو محمد عبد الغفار الكمار - مدير عام الإدارة العامة للفتوى وبحوث الدعوة - مسجد العنود 
6.  الشيخ/ أحمد عبد الله أحمد بكير - واعظ بمنطقة وعظ القاهرة - مسجد عباد الله الذاكرين 
7.  الدكتور محمد الصغير إسماعيل  محمد  - مدير إدارة المقارىء  - مسجد فتح الإسلام 
8. الشيخ/ عبد الرازق سيد عبد الرازق إبراهيم - واعظ بمنطقة وعظ القليوبية - مسجد العرايشية 
9. الشيخ / حسن عبد الكريم عسران  - عضو الإدارة العامة للإرشاد ونشر الدعوة - مسجد الشهيد حمزة 
10.  الشيخ/ محمد وجيه مبروك عبد العال - واعظ بمنطقة وعظ الجيزة - مسجد أنس بن مالك (الفتح)

الأزهر والأوقاف القافلة الدعوية المشتركة وزارة الأوقاف عزبة الهجانة مدينة الأمل

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