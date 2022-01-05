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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بقوة 610 حصان.. بي ام دبليو تكشف تفاصيل ix M60 الرياضية

بي ام دبليو
بي ام دبليو

كشفت شركة  بي ام دبليو  عن نسخة الأداء العالي من طراز الـ ix الرياضي الكهربائي الجديد، وهو إصدار "بي ام دبليو ix M60" من فرع الإم.

وفقا لموقع "كار آند درايفر" المتخصص في السيارات، تستعد العلامة التجارية الفرعية من شركة بي ام دبليو وهي الـ M للأداء الرياضي للمستقبل بحزمة من التشكيلات المزودة بأحدث التقنيات الحديثة القادرة على المنافسة بقوة. 

بعد إطلاق  بي ام دبليو  i4 M50 - أول سيارة كهربائية من بي ام دبليو تحمل شارة M في الخريف الماضي، قامت BMW بإثارة شغف عملائها بسيارتها الـ SUV الجديدة iX M60. على الرغم من أنه لا توجد الكثير من الفوارق البصرية بين ix القياسية وبين iX M60، إلا أن الفرق الأكبر في الأداء بين الطرازين.

تأتي  بي ام دبليو  iX M60 بنظام دفع كلي للعجلات، وبمحرك قادر على توليد 610 حصان وعزم دوران 811 رطل قدم وقدرة على التسارع من نقطة الثبات إلى 60 ميلا في الساعة في غضون 3.6 ثانية، مع سرعة قصوى 155 ميلا في الساعة، وبينما تأتي خاصية التعليق الهوائي التكيفي خيار في طراز بي ام دبليو xDrive50 ، إلا أنه يأتي بشكل قياسي في iX M60.

تتميز M60 بعجلات قياسية مقاس 21 بوصة مع مدى تشغيلي 280 ميلاً، وهو أقل بنسبة بسيطة عن طراز بي ام دبليو xDrive50 ، وسيبدأ سعر iX M60 من 106.095 دولار، أي حوالي 20 ألفًا أكثر من طراز xDrive50 ، عندما يتم طرحه للبيع في الولايات المتحدة في يونيو المقبل.

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