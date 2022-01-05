عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة استخدام القسط الهندي لتأخر الحمل

القسط الهندي
القسط الهندي

يعد القسط الهندي من الأعشاب التي تحتوي على الكثير من الفوائد، كما أن القسط الهندي متعدد الاستخدام.

 

txt

عرق النسا في الحمل : الأعراض والأسباب والعلاج ..عوامل الخطر من آلام الورك ..تمارين لتسكين الآلام

txt

نزيف الأنف أثناء الحمل.. يصيب واحدة من كل خمس نساء.. متى يكون مدعاة للقلق.. وهذه أهم الأسباب وطرق العلاج والوقاية

 

1- القسط الهندي والعسل لعلاج تأخر الحمل

أحد الجوانب الرئيسية لصحة المرأة هو صحة أمراض النساء والحمل، يستخدم الناس العسل بعدة طرق في أمراض النساء ، من استخدامه في إجراء صنع السدادات القطنية أو للسيطرة على الالتهابات، ويعتبر العسل أيضًا علاجًا منزليًا للنساء الحوامل لأنه يمكن أن يساعد في علاج نزلات البرد الطفيفة ومشاكل المعدة وعسر الهضم والإسهال وغير ذلك الكثير ، لذلك يجب على الأمهات استخدامه كبديل حيث يُنصح بتجنب تناول المضادات الحيوية والأدوية لعلاج هذه الأمراض. 

في حين أنه مفيد من عدة نواحٍ ، يجب على النساء أن يسألن أطبائهن عن كيفية استخدام العسل لصحة المرأة لمنع الآثار الجانبية مثل سكري الحمل وغيرها من القضايا.

ومن أشهر فوائد القسط الهندي، هو تنظيم اضطرابات الدورة الشهرية، والام الدورة الشهري، وتكيس المبايض.

كما انه يساعد في حل مشكلات البشرة، والمساعدة في حل مشكلات البشرة أحد فوائد القسط الهندي للنساء، فيعد استخدام زيت القسط الهندي موضعيًا على الجلد مفيد في حل مشكلات البشرة، مثل: حب الشباب، وذلك بسبب خصائصه المضادة للالتهاب.

2- تحضير القسط الهندي المطحون لعلاج تأخر الحمل

1- يمكنك استخدام الزيت المستخلص من الجزء الجذري لأعشاب القسط الهندي، وذلك لصناعة البخور والعطور.
2- كما يمكنك استخدام القسط الهندي، وتقطيعه لشرائح الرفيعة 
3- وتم استخدامه في طب الأيورفيدا وذلك بسبب خصائصه المعقمة والمنشطة والمقوية أيضًا.
4- استعمال القسط الهندي من أجل علاج بعض الحالات الصحية مثل: الانتفاخ (Bloating)، والام البطن، والام الصدر أيضًا.
5- وأفاد البعض انه تم الاستفادة من جذور هذا النوع من الأعشاب من أجل علاج الروماتيزم، واضطرابات الرئة، وصعوبة البلع، بالإضافة إلى مساعدته في علاج هزال وضعف الأنسجة العضلية.

 

txt

استشاري عقم يوضح أسباب تأخر الحمل لدى المتزوجين.. فيديو

txt

استشارى جراحة العقم يكشف سببا مباشرا لـ تأخر الحمل والإنجاب .. فيديو

 

3- فوائد تناول القسط الهندي لصحة الجسم

يحتوي زيت القسط الهندي على فوائد عديدة، ومن أهمها هو تقليل الإصابة بالشيخوخة لأنه يقاوم الجذور الحرة المسؤولة عن الخطوط والجلد المترهل والبقع.

كما يساعد ايضًا استخدام القسط الهندي في بعض الأمراض الجلدية، مثل: سرطان الجلد، والجذام (Leprosy)، والقوباء الحلقية (Ringworm)، وغيرها.

كما يساعد على تعزيز صحة الشعر، واستخدام القسط الهندي في صناعة زيوت الشعر، كونه محفز جيد يزيد من نمو الشعر، ويزيد نعومته.

يساعد مضغ القليل من أعشاب القسط الهندي لتجنب رائحة الفم الكريهة، التي قد تسبب الإحراج للعديد من السيدات والرجال.

يزيد من قوة تقلص واتساع البطينين، مما يساعد في تعزيز صحة القلب، والحفاظ على القلب لدى الرجال والنساء

كما يحتوي القسط الهندي على مركب عطري يعرف بالتيربينز، يساعد على تخفيف الألم والالتهاب عن طريق قدرته بتثبيط إنزيم Cox1 الذي تستهدفه الأدوية المضادة للالتهاب غير الستيرويدية، لذا يستخدم القسط الهندي لعلاج التهاب المفاصل الروماتويدي.

كما تساعد الفوائد المتواجدة داخل القسط الهندي على تعزيز قدرة جهاز المناعة، فيزيد زيت القسط الهندي من مناعة الجسم، مما يساعد على محاربة الفيروسات والباكتيريا، وعلاج الكحة والتهاب الشعب الهوائية.

4- أضرار تناول القسط الهندي للحمل

يجب استخدام القسط الهندي بكميات معتدلة، وذلك لأن الاستخدام المفرط  للقسط الهندي يسبب الكثير من الأثار جانبية.
1- لا يفضل استخدامه من قبل الحوامل والمرضعات.
2- يجب الابتعاد عنه من قبل الأشخاص الذين يعانون من الحساسية من نبات الرجيد (Ragweed) والنباتات ذات الصلة.
3- يعد القسط الهندي امن عند استخدامه عن طريق الفم، لكن تكمن المشكلة في احتواء قشرة القسط الهندي على حمض ارستولوتيك (Aristolochic) الذي له اثار سلبية على الكلى كما قد يزيد من الإصابة بالسرطانات، لذا يجب استخدامه بحذر.

القسط الهندى القسط الهندي والعسل لعلاج تأخر الحمل تحضير القسط الهندي المطحون لعلاج تأخر الحمل فوائد تناول القسط الهندي لصحة الجسم أضرار تناول القسط الهندي للحمل

ترشيحاتنا

هجوم كاسح.. خريطة أهداف الجيش اليمني في حربه على الحوثي

تحذير لجميع مستخدمي واتساب.. يجب حذف هذه الرسالة ولا تفتحوها أبدا

3 طرازات جديدة قريبا.. سبايكر موتورز الهولندية تعود بتمويل رجال أعمال روس

رمضان أبو العلا: النشاطات الانتاجية تتأثر سلبا بالتغير في أسعار الطاقة

استعدادا لمواجهة الصين.. الجيش التايواني ينفذ "سيناريو الحرب"

صواريخ وطائرات مسيرة.. إيران تحيي ذكرى قاسم سليماني بهجمات في سوريا والعراق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شلل مروري بسبب حادث الطريق الدائري الأوسطي بحلوان.. صور

طلاق إيمي والرداد وظهور زوجة ثانية للأب.. لماذا تطارد الشائعات أسرة سمير غانم؟

النيابة التونسية تحيل راشد الغنوشي و4 مسؤولين آخرين للقضاء

مصرع شخص وإصابة ٨ في حادث تصادم عدة سيارات بالطريق الدائري الأوسطي

حلق شعره.. تفاصيل أول ظهور لـ محمد صلاح في مران منتخب مصر

كارتيرون يمنح الزمالك مهلة 24 ساعة قبل فسخ تعاقده

خوفا من أوميكرون.. هونج كونج تمنع دخول 3700 شخص على سفينة سياحية..فيديو

حبس وغرامة 200 ألف جنيه تنتظر عصابة سرقة عملاء البنوك بالهرم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محطات في حياة السيناريست رامي قشوع.. كيف شكلت 6 مدارس سينمائية مشوار ممدوح عبدالعليم؟

أحمد عز: "راضي ومبسوط بفيلم الجريمة".. وتصوير "الاختيار 3" خلال يومين |شاهد

حكاية سهرة | ليلة القبض على الأبنودي.. كيف تحدى العندليب ليلى مراد وعمرو دياب وماجدة الرومي؟

طلاق إيمي والرداد وظهور زوجة ثانية للأب.. لماذا تطارد الشائعات أسرة سمير غانم؟

فيديو

نهاية سفاح الإسماعيلية.. الحكم بإعدام دبور بعد استطلاع رأي المفتي

بقلب في جيوب جوزي.. مبروك عطية يرد بقوة.. فيديوجراف

التملك نهاية المدة.. 100 ألف وحدة سكنية مفروشة بنظام الإيجار.. فيديوجراف

شاهد.. القوات المسلحة تنظم زيارة لأبطال «قادرون باختلاف» للقوات البحرية

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا.. الحاجة إلى الأمن الجماعي

د.طارق منصور

محطات في حياة إبراهيم ناجي

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

محمود دياب

شاهد القبر وحجر الافتتاح

د. محمد مبروك

علي لوز في حياتنا

نهال علام

منتدى شباب العالم

د.محمود بكري

معركة الوعي (19)

إبراهيم شعبان

الطقس السيئ.. حكاية 2022

اﻟﻤﺰﻳﺪ