طريقة استخدام القسط الهندي لتأخر الحمل

يعد القسط الهندي من الأعشاب التي تحتوي على الكثير من الفوائد، كما أن القسط الهندي متعدد الاستخدام.

1- القسط الهندي والعسل لعلاج تأخر الحمل

أحد الجوانب الرئيسية لصحة المرأة هو صحة أمراض النساء والحمل، يستخدم الناس العسل بعدة طرق في أمراض النساء ، من استخدامه في إجراء صنع السدادات القطنية أو للسيطرة على الالتهابات، ويعتبر العسل أيضًا علاجًا منزليًا للنساء الحوامل لأنه يمكن أن يساعد في علاج نزلات البرد الطفيفة ومشاكل المعدة وعسر الهضم والإسهال وغير ذلك الكثير ، لذلك يجب على الأمهات استخدامه كبديل حيث يُنصح بتجنب تناول المضادات الحيوية والأدوية لعلاج هذه الأمراض.

في حين أنه مفيد من عدة نواحٍ ، يجب على النساء أن يسألن أطبائهن عن كيفية استخدام العسل لصحة المرأة لمنع الآثار الجانبية مثل سكري الحمل وغيرها من القضايا.

ومن أشهر فوائد القسط الهندي، هو تنظيم اضطرابات الدورة الشهرية، والام الدورة الشهري، وتكيس المبايض.

كما انه يساعد في حل مشكلات البشرة، والمساعدة في حل مشكلات البشرة أحد فوائد القسط الهندي للنساء، فيعد استخدام زيت القسط الهندي موضعيًا على الجلد مفيد في حل مشكلات البشرة، مثل: حب الشباب، وذلك بسبب خصائصه المضادة للالتهاب.

2- تحضير القسط الهندي المطحون لعلاج تأخر الحمل

1- يمكنك استخدام الزيت المستخلص من الجزء الجذري لأعشاب القسط الهندي، وذلك لصناعة البخور والعطور.

2- كما يمكنك استخدام القسط الهندي، وتقطيعه لشرائح الرفيعة

3- وتم استخدامه في طب الأيورفيدا وذلك بسبب خصائصه المعقمة والمنشطة والمقوية أيضًا.

4- استعمال القسط الهندي من أجل علاج بعض الحالات الصحية مثل: الانتفاخ (Bloating)، والام البطن، والام الصدر أيضًا.

5- وأفاد البعض انه تم الاستفادة من جذور هذا النوع من الأعشاب من أجل علاج الروماتيزم، واضطرابات الرئة، وصعوبة البلع، بالإضافة إلى مساعدته في علاج هزال وضعف الأنسجة العضلية.

3- فوائد تناول القسط الهندي لصحة الجسم

يحتوي زيت القسط الهندي على فوائد عديدة، ومن أهمها هو تقليل الإصابة بالشيخوخة لأنه يقاوم الجذور الحرة المسؤولة عن الخطوط والجلد المترهل والبقع.

كما يساعد ايضًا استخدام القسط الهندي في بعض الأمراض الجلدية، مثل: سرطان الجلد، والجذام (Leprosy)، والقوباء الحلقية (Ringworm)، وغيرها.

كما يساعد على تعزيز صحة الشعر، واستخدام القسط الهندي في صناعة زيوت الشعر، كونه محفز جيد يزيد من نمو الشعر، ويزيد نعومته.

يساعد مضغ القليل من أعشاب القسط الهندي لتجنب رائحة الفم الكريهة، التي قد تسبب الإحراج للعديد من السيدات والرجال.

يزيد من قوة تقلص واتساع البطينين، مما يساعد في تعزيز صحة القلب، والحفاظ على القلب لدى الرجال والنساء

كما يحتوي القسط الهندي على مركب عطري يعرف بالتيربينز، يساعد على تخفيف الألم والالتهاب عن طريق قدرته بتثبيط إنزيم Cox1 الذي تستهدفه الأدوية المضادة للالتهاب غير الستيرويدية، لذا يستخدم القسط الهندي لعلاج التهاب المفاصل الروماتويدي.

كما تساعد الفوائد المتواجدة داخل القسط الهندي على تعزيز قدرة جهاز المناعة، فيزيد زيت القسط الهندي من مناعة الجسم، مما يساعد على محاربة الفيروسات والباكتيريا، وعلاج الكحة والتهاب الشعب الهوائية.

4- أضرار تناول القسط الهندي للحمل

يجب استخدام القسط الهندي بكميات معتدلة، وذلك لأن الاستخدام المفرط للقسط الهندي يسبب الكثير من الأثار جانبية.

1- لا يفضل استخدامه من قبل الحوامل والمرضعات.

2- يجب الابتعاد عنه من قبل الأشخاص الذين يعانون من الحساسية من نبات الرجيد (Ragweed) والنباتات ذات الصلة.

3- يعد القسط الهندي امن عند استخدامه عن طريق الفم، لكن تكمن المشكلة في احتواء قشرة القسط الهندي على حمض ارستولوتيك (Aristolochic) الذي له اثار سلبية على الكلى كما قد يزيد من الإصابة بالسرطانات، لذا يجب استخدامه بحذر.