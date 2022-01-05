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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تعرف على موعد ومكان عزاء المطرب أحمد الحجار

أحمد الحجار
أحمد الحجار

قررت أسرة الفنان الراحل أحمد الحجار إقامة العزاء غدا بمسجد الحامدية الشاذلية.

وتوفي المطرب أحمد الحجار شقيق الفنان على الحجار،  أمس وشيعت جنازته بعد ظهر اليوم الأربعاء من مسجد السيدة نفيسة، عن عمر يناهز الـ 65 عاما.

المطرب الراحل أحمد الحجار قال إنه عندما قام بتأليف الألحان أول مرة طلب من أخيه علي الحجار أن يسمعه، مؤكدا أنه أعجب كثيرا به عندما سمع أول ألحانه.

وأضاف أحمد الحجار خلال لقائه مع الإعلامى أيمن عدلى عبر فضائية مصر الأولى، أن شقيقه على الحجار له تأثير كبير عليه، مضيفا: "أول لحن اشتهر لي كان أغنية اعذريني وهو الذي غناها، وأول أغنية غنيتها بصوتي كانت فى الحفلة بتاعته، وله فى حياتى أفضال كثيرة".

موسيقى أحمد الحجار 

وتابع أحمد الحجار أن سبب اتجاهه للموسيقى كان بسبب مجموعه بالثانوية العامة، متابعا: "أول ما جبت 50% قولت هدخل معهد الموسيقى، ولما دخلت السنة دى اكتشفت إنى مش هنفع فى حاجة تانية".

وأوضح الحجار : "تأثرت بغناء أبويا وأخويا لقدراتهما الغنائية العالية، وحين كنت أسمعهما تتأثر حواسي السمعية والحسية وكنت أبكى.

وأردف : "بعتبر نفسي معجون فن بسبب أبويا وأخويا".

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المعروف ان أحمد الحجار، ينتمى لعائلة فنية فوالده الفنان الكبير ابراهيم الحجار أحد أبرز المطربين في القرن العشرين ومن حفظة التراث الغنائي وشقيقه النجم على الحجار ، التحق بالمعهد العالي للموسيقى العربية، وتعلم العزف على آلتي العود والبيانو كما درس النوتة الموسيقية والمقامات الشرقية والغربية وبدأ مجال الاحتراف وهو طالب فى السنة الأولى بالكلية حيث وضع لحن (اعذرينى) ﻷخيه (علي الحجار)، ثم توالت أعماله الفنية بين التلحين والغناء، فلحن لمحمد فؤاد أغنيات فيلم (أمريكا شيكا بيكا).

بالاضافة الى العديد من الأعمال المسرحية ومقدمات المسلسلات التلفزيونية ، تعاون مع العديد من فنانى التسعينيات منهم هشام عباس ، علاء عبد الخالق ، أنغام ، أنوشكا وغيرهم وكانت أغنية (عود) هي بداية شهرته كمطرب كما أصدر أربعة ألبومات غنائية حققت نجاحا كبيرا .

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