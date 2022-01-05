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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال حضوره احتفال الطائفة الإنجيلية..

محافظ القاهرة: المشاعر الأخوية والسماحة الدينية تميز الشعب المصري عن غيره

محافظ القاهرة خلال
محافظ القاهرة خلال الاحتفالية

شهد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، نائبًا عن د. مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الاحتفال الذى أقامته الطائفة الإنجيلية بمناسبة عيد الميلاد المجيد فى الكنيسة الإنجيلية بقصر الدوبارة برئاسة الدكتور القس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية ومشاركة القس سامح موريس راعى الكنيسة وقيادلت الطائفة الإنجيلية .


وقدم محافظ القاهرة تهنئته بالعيد مشيدًا بروح الود والمحبة التي تربط بين عنصرى الأمة مؤكدًا على المشاعر الأخوية والسماحة الدينية التى تميز الشعب المصرى عن غيره من الشعوب، لافتًا إلى أن مصر ستظل بلد الأمن والأمان لكل المصريين، كما شهد الاحتفال عدد من المحافظين ونائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية .

وكان محافظ القاهرة قد أصدر تعليماته لرؤساء الأحياء بتكثيف حملات النظافة وورفع الإشغالات فى محيط الكنائس، استعداداً لاحتفالات الأخوة الأقباط بأعياد الميلاد.

كما طالب محافظ القاهرة برفع كفاءة الشوارع المحيطة بالكنائس،  والتأكد من إنارة أعمدة الشوارع وعملها بكفاءة.
كما شدد المحافظ على رفع كافة السيارات المتهالكة والمتروكة بالشوارع وعدم السماح قطعيا بانتظار أى سيارات بمحيط الكنائس.

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القاهرة محافظ الطائفة الانجيلية الكنيسة الإنجيلية القس إندريه زكي

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