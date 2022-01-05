نتمنى ضبط النفس.. الأمم المتحدة تعلق على تدهور الأوضاع في كازاخستان

قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، اليوم الأربعاء، إن الأمين العام لـ الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يتابع بـ قلق الاضطرابات في كازاخستان.

وقال دوجاريك خلال مؤتمر صحفي: "من الواضح أننا نتابع بقلق ونراقب الوضع في كازاخستان، من المهم للغاية لجميع المشاركين في هذه الأحداث الجارية ممارسة ضبط النفس والامتناع عن العنف وتعزيز الحوار في معالجة جميع القضايا ذات الصلة".

وأضاف دوجاريك أن الأمم المتحدة على اتصال بمكتبها في كازاخستان ولم تكن هناك تهديدات أمنية لموظفيها.

في وقت سابق اليوم، أعلنت كازاخستان حالة الطوارئ على مستوى البلاد وسط احتجاجات مستمرة مناهضة للحكومة أثارتها زيادة أسعار الغاز المسال.

وحث جوتيريش جميع المعنيين على ممارسة ضبط النفس وتجنب العنف.