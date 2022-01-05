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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الإنجيلية في احتفال عيد الميلاد المجيد: نشكر السيسي لجهوده في بناء الدولة

الكنيسة
الكنيسة

قدم الدكتور القس إندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لجهوده في بناء الدولة المصرية ، وما يقوم به في سبيل بناء الجمهورية الجديدة. 
وقال الدكتور القس إندريه زكى - في كلمته خلال الاحتفال بعيد الميلاد المجيد بكنيسة قصر الدبارة ، اسمحوا لي بداية أن أشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي، لكل ما يبذله من مساع جادة في خدمة وطننا العزيز. 

وأكد أن مصر - منذ تولي الرئيس- تشهد تغيرات كبيرة في مختلف المجالات والأصعدة، وتسعى الدولة بأكملها في إطار هذه الرؤية، نحو العمل على التنمية الشاملة والمستدامة، انطلاقا من مفهوم شامل لحقوق الإنسان يهتم في المقام الأول بتحقيق حياة أفضل للمواطن المصري. 
وأضاف لقد رأينا -وشاركنا- مع مؤسسات الدولة في المبادرات التنموية الكبيرة، مثل مبادرة "حياة كريمة"، والتي تعد أيقونة الخير في مصر، لتغيير حياة ملايين المواطنين. 
وأضاف "أشكر الرئيس أيضا على مواقفه الإنسانية المتعددة، ومن أهمها دعم ذوي الهمم، وهو ما يعكس إيمانه الراسخ بقيم المواطنة والمساواة. كل هذه الخطوات الكبيرة تشير وبقوة إلى حالة استقرار البلاد، وانطلاقها بخطى ثابتة نحو المستقبل، فجاء في هذا السياق، القرار التاريخي بإلغاء مد حالة الطوارئ". 

وتابع "أشكر أيضا سيادة الرئيس لتهنئته لنا وإيفاده السيد أحمد الأنصاري - أمين رئاسة الجمهورية للتهنئة بالعيد".
وأوضح أن عظمة مصر وحضارتها قد تجلت في أبهى صورها في احتفالات نقل المومياوات وطريق الكباش، فاستدعت مصر أمجاد ماضيها وربطتها بحاضرها الذي تسعى فيه إلى مستقبل مشرق، وفي هذا السياق أيضا، أشكر الدولة المصرية على تخصيص قطعة أرض وبناء كنيسة الأقصر الإنجيلية، والتي ستفتتح خلال أيام قليلة، بديلة لموقع الكنيسة السابق في طريق الكباش، ونثق أن خطوات أعظم ستتخذها مصر، ونرى ملامح المستقبل المشرق بإرادة وعمل كل أبنائها.
وأشار الدكتور إندريه زكى إلى أن العالم يشهد إلى الآن العديد من المتغيرات بسبب فيروس كورونا الذى نعانى من أثاره حتى الآن، ولكن نشكر الله على وجود "الفاكسين" الذى حد من أثاره العنيفة والمخيفة. 

الانجيلية الطائفة الإنجيلية في مصر رئيس الطائفة الإنجيلية الدكتور القس إندريه زكي مصر السيسي

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