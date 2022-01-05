متحدثة منتدى شباب العالم: 500 ألف طلب حضور و50 مليون جنيه لدعم المشروعات

قالت سارة بدر المتحدث الرسمى باسم منتدي شباب العالم، إنه قبل الإعلان عن النسخة الرابعة لـ انطلاق منتدى شباب العالم تم دراسة كل شيء، و كشفت أن سلامة الحضور أولوية للجميع، ولذلك هناك شرط قبل المشاركة فى المنتدي، وهو الحصول على اللقاح فيروس كورونا، وذلك بعد الإصابات التى تحدث.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " يحدث فى مصر" تقديم الإعلامي شريف عامر، المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن هناك خططا موضوعة بشأن التعامل مع الحضور، و إجراءات التطعيم، فهناك تباعد وهناك تشديد على الإجراءات الاحترازية.

ولفتت إلى أن عدد الفعاليات الخاصة بالمنتدى ستكون كثيرة وهى بنفس الأعداد فى المنتديات السابقة، وكشفت أنه سيكون هناك تقليل فى أعداد الحضور فقط داخل القاعات.

وأشارت إلى أنه لم يتم الحصر النهائي لـلمشاركين، و الإعلان سيكون فى الجلسة الافتتاحية.

وأوضحت أن طلبات الحضور وصلت لـ أكثر من نصف مليون من حول العالم، وأن التحدي كان كبيرا فى توجيه الدعوات.

وكشفت أن جلسات المنتدى ستناقش أشياء كثيرة منها مجال الطاقة و المبادرات التنموية حول العالم، وعلى رأس ذلك مبادرة حياة كريمة، و سيتم الحديث عن التكنولوجيا، و التغيرات المناخية، و ريادة الأعمال.

وأكدت أن هناك 50 مليون جنيه لدعم المشروعات التنموية، وكشفت أن الميزانية الخاصة بالمنتدي تكون من خلال الرعاة، من الداخل و الخارج.

وأوضحت أن الـ 50 مليون ستكون لدعم المشروعات، وسيكون هناك تفاصيل أكثر عن هذا الأمر.

وتابعت أنها خريجة هندسة بترول و تعدين، وفخورة بأنها تتحدث باسم منتدي شباب العالم.