الغندرة هنا بالكيلو.. شاهد.. أحدث ظهور لـ محمد سعد على السوشيال ميديا

نشر الفنان محمد سعد صورة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”.

وعلق محمد سعد قائلة “ الغندره هنا بالكيلو .. واللي هيتأخر مش هنديله ياعم الحج ”.



و تميز محمد سعد بحبه الشديد للفن والمسرح والتمثيل، وتخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية، وبعد سنوات من تجسيده الأدوار الصغيرة يأس وفكر في الاعتزال، إلا أن جاءته فرصة تجسيد دوره المشهور في فيلم «الطريق إلى إيلات».

جسد محمد سعد العديد من الأدوار، ولكنه اشتهر وسط جمهوره بشخصية «اللمبي» التي ظهر بيها في عام 2000 في فيلم «الناظر»، ثم بدأ محمد سعد في تجسيد هذه الشخصية بأشكال مختلفة فظهر في فيلم «اللي بالي بالك».

قدم محمد سعد عدد من الأعمال الشهيرة التى لا تنتمى لفئة الكوميديا، من أشهرها دور قناوى فى فيلم الطريق إلى إيلات، ورأفت فى مسلسل من الذى لا يحب فاطمة وشخصية «بشر باشا» في فيلم الكنز.

صاحب شخصية اللمبى الحقيقي

قال " شريف عرفة " مخرج الناظر في برنامج صاحبة السعادة، إن شخصية اللمبي لم تكن موجودة، وهو صاحب قصة الناظر، لكن بعد انتهاء أحمد عبدالله من السيناريو، شعر أنه يريد إضافة شخصية "تصيع" البطل، واقتبس شريف عرفة شخصية اللمبي من شخص شاهده خلال تصوير فيلم "اضحك الصورة تطلع حلوة" للفنان الراحل أحمد زكي أما أختيار أسم الشخصية فكان صاحبه أحمد عبدالله، واقتباسه من شخصية حقيقية يعرفها.