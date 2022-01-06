نقابة الصيادلة: أكثر من 50 % من العيادات المتواجدة في مصر غير مرخصة.. فيديو

قال محفوظ رمزي رئيس لجنة الصنيع الدوائي بنقابة الصيادلة ، إنا أوافق جدا علي عدم صرف الدواء بدون وصفة طبية "روشتة " قائلا " اتحدي أي احد في مصر يقدر يقول أن في صيدلي صرف دوا ضغط أو سكر لمريض بدون وصفة طبية".

واضاف محفوظ رمزي خلال مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع على القناة " الأولي المصرية " ، إن هناك قرى في مصر اذا أراد مواطنيها الذهاب إلي أي مركز طبي أو ألي طبيب يحتاج إلي " مركب أو معيدة " اقرب مكان يقدم الخدمة لدية هو الصيدلية والوصفات الطبية البسيطة تنقذ أشخاص أحيانا .

وأوضح محفوظ رمزي ، إن الروشتة يجب أن يكون عليها ختم الطبيب وبها رقم القيد الخاص به ومدموغة وهذا لا يحدث في مصر ، مؤكدا أن أكثر من 50% من العيادات المتواجدة في مصر غير مرخصة .

وتابع : أن نقابة صيادلة القاهرة منذ أكثر من 3 سنوات حذرت من خطورة حقنة البرد الثلاثية ، وكل يوم يتم إصدار أنواع جديدة من الأدوية ولكن أدوية المضادات الحيوية تأخذ وقت لاكتشافها .